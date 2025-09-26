影／重機具、沐浴車派往花蓮救災 黃偉哲：台南有能力支援

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市動員26名人力，出動5輛山貓、3輛怪手出發支援花蓮救災。圖／台南市工務局提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，台南市政府本於「同島一命」，台南市政府上午組織一支26人工程團隊，前往花蓮支援救災，市長黃偉哲期勉團隊發揮專長並以「人飢己飢、人溺己溺」精神，協助花蓮災區盡速復原，恢復正常生活。

市長黃偉哲上午在議會受訪時也指出，台南市環保局9月25日便透過全國環保局長群組主動詢問花蓮所需支援。初期回應表示暫無需求，但至當日晚間10至11點間，花蓮環保局再次聯繫，表示急需支援清理設備與人力。台南市隨即整備隊伍，由工務局和環保局整合重機具，今天上午出發前往災區。

工務局團隊動員26人，出動5輛山貓、3輛怪手，26日上午在市政府前南島路集結，支援人力與機具齊聚後，隨即出發前往花蓮，希望發揮專業，協助災後復原工作，清理災區的家園，用最實際的行動，幫助花蓮民眾及早重建家園。

黃偉哲指出，台南市年初遇上楠西地震，7月遇上丹納絲風災，都受到嚴重創傷，各縣市政府都伸出援手，協助台南的災後救援與復原工作。如今花蓮縣光復鄉受到重創，對於災區復原之路的辛苦感同身受，獲知災情後，旋即指派台南市搜救隊、社會局、工務局、環保局及消防替代役等分別前往花蓮協助災後復原工作，希望幫助花蓮災區盡快站起來，恢復往日榮景。

黃偉哲說，針對災民沐浴困難的問題，社會局已派遣沐浴車前往花蓮，提供災民基本生活所需。由於多數災民選擇留在災區守護家園，外界支援如沐浴車、設備與物資，集中提供給光復鄉等重災區域。

黃偉哲表示，雖然台南市剛歷經風災，但目前已從救災階段邁入復原階段，有餘力支援花蓮災區。市府強調「救災是救災，復原是復原」，呼籲外界理解並支持跨縣市的互助行動。正如賴清德總統所言「我們都是花蓮人」，台南市以實際行動展現全台一心、共度難關的精神。

台南市長黃偉哲說明台南市雖剛經歷丹娜絲風災，但已進入災後復建階段，仍有能力協助花蓮救災。記者吳淑玲／攝影
台南市動員26名人力，出動5輛山貓、3輛怪手出發支援花蓮救災。圖／台南市工務局提供
