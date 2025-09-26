竹縣也跟進！原住民三等親內為花蓮受災戶「每戶可申請1萬」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，新竹縣政府原民處今天表示，今啟動補助計畫，凡設籍新竹縣的原住民族人，其配偶及其三親等屬的家戶為受災戶，可申請最高1萬元補助，期盼更多人力協助災後復原工作。

新竹縣長楊文科立即指示竹縣府跨局處協助救災、救助，原住民行政處、社會處啟動救助行動，凡因遭遇重大變故致生活陷於困境者，最高將補助1萬元整，協助民眾度過急迫難關。

原民處表示，有許多部落族人前來新竹工作，但是長輩還留在東部原鄉，這次花蓮太鞍溪堰塞湖溢流事故，導致嚴重災情，希望能協助民眾度過難關。

新竹縣政府表示，秉持「救助即時、申請從簡、支持互助」原則，為協助因此事故陷入生活困頓的民眾，原住民族行政處援引「原住民急難救助實施要點」第5點第3項生活扶助第2款規定，認定確有救助需要者，最高得補助1萬元整。

為簡化行政程序，並加速救助效率，新竹縣政府補助對象以設籍新竹縣的原住民族人為限，凡本人、配偶及其三親等屬的家戶為受災戶，因災害導致工作受影響或家戶生計陷於困境者，均可提出申請。

申請者免附財力證明，須檢附受災照片或政府機關、村里長出具的受災證明文件，以確保審核程序的公平與正確性，並降低申請負擔。經新竹縣政府收件後，將啟動專案快速審查機制，從速核發生活扶助金1萬元。詳情可電洽新竹縣政府社工督導，03-5518101轉5616彭春蓮社工督導、03-5518101轉5627北拜·優淦社工督導。

楊文科表示，花蓮的災情牽動全國民眾的心，新竹縣將全力支援、協助，與花蓮鄉親共同面對災害，攜手度過難關。

商品推薦