竹縣也跟進！原住民三等親內為花蓮受災戶「每戶可申請1萬」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
凡設籍新竹縣的原住民族人，其配偶及其三親等屬的家戶為受災戶，可申請最高1萬元補助。圖／縣府提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，新竹縣政府原民處今天表示，今啟動補助計畫，凡設籍新竹縣的原住民族人，其配偶及其三親等屬的家戶為受災戶，可申請最高1萬元補助，期盼更多人力協助災後復原工作。

新竹縣長楊文科立即指示竹縣府跨局處協助救災、救助，原住民行政處、社會處啟動救助行動，凡因遭遇重大變故致生活陷於困境者，最高將補助1萬元整，協助民眾度過急迫難關。

原民處表示，有許多部落族人前來新竹工作，但是長輩還留在東部原鄉，這次花蓮太鞍溪堰塞湖溢流事故，導致嚴重災情，希望能協助民眾度過難關。

新竹縣政府表示，秉持「救助即時、申請從簡、支持互助」原則，為協助因此事故陷入生活困頓的民眾，原住民族行政處援引「原住民急難救助實施要點」第5點第3項生活扶助第2款規定，認定確有救助需要者，最高得補助1萬元整。 

為簡化行政程序，並加速救助效率，新竹縣政府補助對象以設籍新竹縣的原住民族人為限，凡本人、配偶及其三親等屬的家戶為受災戶，因災害導致工作受影響或家戶生計陷於困境者，均可提出申請。 

申請者免附財力證明，須檢附受災照片或政府機關、村里長出具的受災證明文件，以確保審核程序的公平與正確性，並降低申請負擔。經新竹縣政府收件後，將啟動專案快速審查機制，從速核發生活扶助金1萬元。詳情可電洽新竹縣政府社工督導，03-5518101轉5616彭春蓮社工督導、03-5518101轉5627北拜·優淦社工督導。 

楊文科表示，花蓮的災情牽動全國民眾的心，新竹縣將全力支援、協助，與花蓮鄉親共同面對災害，攜手度過難關。

相關新聞

3天驗15具遺體…離去前鞠躬致意 鑑識英雄：泡愈久難度愈高

花蓮馬太鞍溪溢流事故造成嚴重死傷，刑事局派遣5名鑑識專家協助相驗遺體，三天來驗了15具遺體，今任務暫告段落，離開前鞠躬向...

影／光復鄉6旬獨居婦失聯…大兒子認屍泣：婚禮都準備了 誰能接受？

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀重大死傷，災後邁入第4天，截至今天上午10時，已尋獲17具罹難者遺體，其中14具已移出並完成相驗，...

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流23日，造成光復鄉慘重災情。根據東華大學防災團隊建置的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」最新公布的災後衛星...

光復災民「不笑不說話」 慈濟進駐義診治病…突遇救災志工休克

花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤，造成重大傷亡，慈濟花蓮醫院院長林欣榮率慈濟中西醫義診團前進災區，今天突然有人休克當場倒下，幸好中醫...

圖輯／花蓮洪災國軍進入民宅幫忙 化學兵出動環境清消

花蓮光復鄉堰塞湖洪災救災進入第四天，昨天賴清德總統特別強調特例准許國軍進入民宅幫忙，今天在路上就有小吃店的老闆娘攔下官兵...

「有用、即時、到位」 台南在地遊艇業者認購物資送愛到光復

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情嚴重災情，多數居民面臨居住環境受損、日常生活物資短缺等困境，台南在地遊艇業者響應救...

