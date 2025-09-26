影／台南特搜隊前進花蓮災區 男癱坐路旁低血壓助送醫

花蓮縣堰塞湖洪災，進入黃金援救時刻，台南市特搜隊今上午搜索時，在光復鄉中正路段上發現45歲林姓男子意識模糊虛弱癱坐在椅子上，協助他撤離至一旁慈濟救護站，經現場醫師診斷，林低血壓需要立即後送醫院診治。

台南特搜隊自昨日起前進花蓮縣光復鄉救災，今上午經當地指揮中心分配場域，沿著泥濘街道及社區，詢問居民是否有撤退、就醫等需求，也與搜救犬進入殘壞屋內，挨家挨戶搜索，找尋失聯者的蹤跡。

特搜隊員在中正路段上發現林男意識虛弱癱坐在椅子上，協助將他撤離至一旁的慈濟救護站，現場慈濟醫師表示，林男低血壓需要立即後送醫院，搜救隊現場立即撥打119並回報指揮中心，將他後送醫院診治。 台南特搜隊員在中正路段上發現林男虛弱癱坐在椅子上，協助將他撤離至一旁的慈濟救護站。記者邵心杰／翻攝 台南特搜隊及搜救犬進入殘壞屋內，挨家挨戶搜索，找尋失聯者的蹤跡。記者邵心杰／翻攝

