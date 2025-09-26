影／台南特搜隊前進花蓮災區 男癱坐路旁低血壓助送醫
花蓮縣堰塞湖洪災，進入黃金援救時刻，台南市特搜隊今上午搜索時，在光復鄉中正路段上發現45歲林姓男子意識模糊虛弱癱坐在椅子上，協助他撤離至一旁慈濟救護站，經現場醫師診斷，林低血壓需要立即後送醫院診治。
台南特搜隊自昨日起前進花蓮縣光復鄉救災，今上午經當地指揮中心分配場域，沿著泥濘街道及社區，詢問居民是否有撤退、就醫等需求，也與搜救犬進入殘壞屋內，挨家挨戶搜索，找尋失聯者的蹤跡。
特搜隊員在中正路段上發現林男意識虛弱癱坐在椅子上，協助將他撤離至一旁的慈濟救護站，現場慈濟醫師表示，林男低血壓需要立即後送醫院，搜救隊現場立即撥打119並回報指揮中心，將他後送醫院診治。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言