夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬元 助樺加沙風災災民重建生活

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬 助樺加沙風災災民重建生活。夏普／提供
夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬 助樺加沙風災災民重建生活。夏普／提供

近日樺加沙地區遭受嚴重風災侵襲，民生物資與生活環境受到重大影響。鴻海（2317）旗下台灣夏普本著企業社會責任，響應「台北市電器商業同業公會」廖全平理事長的愛心號召，緊急安排捐贈包括空氣清淨機30台與電風扇100台註，合計市價約新台幣100萬元的生活物資，期望能夠協助受災民眾改善環境，早日回復日常生活。

夏普表示，面對突如其來的災害，許多居民不僅居住環境受創，災後空氣品質與高溫問題也為生活帶來巨大挑戰。此次捐贈的空氣清淨機能幫助改善室內空氣品質、降低灰塵與過敏原，而電風扇則能在災後電力不穩與高溫的情況下，提供更舒適的生活空間。

台灣夏普強調，企業不僅致力於開發符合消費者需求的優質產品，也積極實踐社會關懷，於災害第一時間伸出援手。公司期盼透過這次的捐贈，能拋磚引玉，帶動更多企業與社會大眾共同投入救助行列，協助災民度過難關。

台灣夏普將持續關注災區需求，並透過與相關單位的合作，提供必要的協助與支持，與災民一同走過重建過程。

我們明白災後重建不易，台灣夏普SHARP願成為您最堅實的後盾。未來也將持續關注各地災情，動員全體夥伴，為受災民眾帶來最即時的協助與溫暖。

堰塞湖 馬太鞍溪 夏普 家電

相關新聞

3天驗15具遺體…離去前鞠躬致意 鑑識英雄：泡愈久難度愈高

花蓮馬太鞍溪溢流事故造成嚴重死傷，刑事局派遣5名鑑識專家協助相驗遺體，三天來驗了15具遺體，今任務暫告段落，離開前鞠躬向...

影／光復鄉6旬獨居婦失聯…大兒子認屍泣：婚禮都準備了 誰能接受？

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀重大死傷，災後邁入第4天，截至今天上午10時，已尋獲17具罹難者遺體，其中14具已移出並完成相驗，...

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流23日，造成光復鄉慘重災情。根據東華大學防災團隊建置的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」最新公布的災後衛星...

光復災民「不笑不說話」 慈濟進駐義診治病…突遇救災志工休克

花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤，造成重大傷亡，慈濟花蓮醫院院長林欣榮率慈濟中西醫義診團前進災區，今天突然有人休克當場倒下，幸好中醫...

圖輯／花蓮洪災國軍進入民宅幫忙 化學兵出動環境清消

花蓮光復鄉堰塞湖洪災救災進入第四天，昨天賴清德總統特別強調特例准許國軍進入民宅幫忙，今天在路上就有小吃店的老闆娘攔下官兵...

「有用、即時、到位」 台南在地遊艇業者認購物資送愛到光復

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情嚴重災情，多數居民面臨居住環境受損、日常生活物資短缺等困境，台南在地遊艇業者響應救...

