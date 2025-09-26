夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬元 助樺加沙風災災民重建生活

近日樺加沙地區遭受嚴重風災侵襲，民生物資與生活環境受到重大影響。鴻海（2317）旗下台灣夏普本著企業社會責任，響應「台北市電器商業同業公會」廖全平理事長的愛心號召，緊急安排捐贈包括空氣清淨機30台與電風扇100台註，合計市價約新台幣100萬元的生活物資，期望能夠協助受災民眾改善環境，早日回復日常生活。

夏普表示，面對突如其來的災害，許多居民不僅居住環境受創，災後空氣品質與高溫問題也為生活帶來巨大挑戰。此次捐贈的空氣清淨機能幫助改善室內空氣品質、降低灰塵與過敏原，而電風扇則能在災後電力不穩與高溫的情況下，提供更舒適的生活空間。

台灣夏普強調，企業不僅致力於開發符合消費者需求的優質產品，也積極實踐社會關懷，於災害第一時間伸出援手。公司期盼透過這次的捐贈，能拋磚引玉，帶動更多企業與社會大眾共同投入救助行列，協助災民度過難關。

台灣夏普將持續關注災區需求，並透過與相關單位的合作，提供必要的協助與支持，與災民一同走過重建過程。

我們明白災後重建不易，台灣夏普SHARP願成為您最堅實的後盾。未來也將持續關注各地災情，動員全體夥伴，為受災民眾帶來最即時的協助與溫暖。

