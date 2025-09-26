夏普捐贈空氣淨機與電風扇家電物資100萬元 助樺加沙風災災民重建生活
近日樺加沙地區遭受嚴重風災侵襲，民生物資與生活環境受到重大影響。鴻海（2317）旗下台灣夏普本著企業社會責任，響應「台北市電器商業同業公會」廖全平理事長的愛心號召，緊急安排捐贈包括空氣清淨機30台與電風扇100台註，合計市價約新台幣100萬元的生活物資，期望能夠協助受災民眾改善環境，早日回復日常生活。
夏普表示，面對突如其來的災害，許多居民不僅居住環境受創，災後空氣品質與高溫問題也為生活帶來巨大挑戰。此次捐贈的空氣清淨機能幫助改善室內空氣品質、降低灰塵與過敏原，而電風扇則能在災後電力不穩與高溫的情況下，提供更舒適的生活空間。
台灣夏普強調，企業不僅致力於開發符合消費者需求的優質產品，也積極實踐社會關懷，於災害第一時間伸出援手。公司期盼透過這次的捐贈，能拋磚引玉，帶動更多企業與社會大眾共同投入救助行列，協助災民度過難關。
台灣夏普將持續關注災區需求，並透過與相關單位的合作，提供必要的協助與支持，與災民一同走過重建過程。
我們明白災後重建不易，台灣夏普SHARP願成為您最堅實的後盾。未來也將持續關注各地災情，動員全體夥伴，為受災民眾帶來最即時的協助與溫暖。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言