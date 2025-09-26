光復災民「不笑不說話」 慈濟進駐義診治病…突遇救災志工休克

花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤，造成重大傷亡，慈濟花蓮醫院院長林欣榮率慈濟中西醫義診團前進災區，今天突然有人休克當場倒下，幸好中醫師快速以針灸扎針，人立即清醒；有人笑不出來、不說話，他表示，有不少災民擔心家園，已出現典型創傷後壓力症候群（PTSD）。

為立即援助馬太鞍堰塞湖溢流造成的嚴重災情，慈濟基金會於24日立即啟動馬太鞍堰塞湖溢流災情專案會議，慈濟證嚴法師親自關心與指導，立即供應物資及熱食，並由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文帶隊的勘災團立即進駐，慈濟義診團也進駐，昨天和今天參與光復災區清掃的慈濟志工及響應慈濟號召的社會青年就超過上千人力投入。

慈濟志工指出，今天在距離光復火車站前停車場，路邊轉角小店家門口，4坪不到，花蓮慈濟醫療第二站誕生了，現場雖很克難，勉強設置急救區，不到一小時，許多擦傷，外傷病人紛紛到來，還有休克病人緊急搶救，由119後送醫院。

林欣榮指出，昨今天兩天都安排8位醫師義診，2位中醫、其他6位西醫包括感染科醫師，今天出現休克症狀的救災志工，幸好中醫師快速以針灸扎針，人立即清醒，經初步診斷，疑因天氣炎熱，加上本身疾病，未適時補充水分導致身體不適 ，這裡的天氣炎熱又下雨不斷，一般正常人都撐不住。

一名年約72歲婦人由兒子陪同看診 ，主訴頭痛頭暈，經診斷是慢性病高血壓沒吃藥，血壓飆高到160，趕緊給藥；還有病人「不太會笑，不說話」神情呆滯。

林欣榮說，有不少災民擔心家園，已出現典型創傷後壓力症候群，視情況安撫災民心情，對於家裡狀況不要太憂心，政府及來自各地志工都會一波波進來協助善後。

災民病症以慢性疾病、創傷性壓力後症候群，外傷穿刺傷等為主，不少救災志工生病受傷，災害現場全是土石流，道路有如泥沼，這裡天氣炎熱又下雨不斷，呼籲災民及救災志工等人要多補充水分。

慈濟醫院神經外科蘇郁宸醫師今早也忙著為救災志工清理外傷傷口，土石泥沼暗藏危機，若沒穿鞋或做好防護措施，本身容易受傷。

一名救災志工突然休克，慈濟醫院義診團緊急救治。照片／慈濟基金會提供 馬太鞍堰塞湖發生溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，慈濟於第一時間即啟動關懷行動，除進駐受災區域安置點及勘災外，慈濟義診團前進災區，現場提供現煮熱食供應。照／慈濟基金會提供 馬太鞍堰塞湖發生溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，慈濟於第一時間即啟動關懷行動，進駐受災區協助整理家園。照／慈濟基金會提供 慈濟醫院神經外科蘇郁宸醫師為救災志工清理傷口。照片／慈濟基金會提供 慈濟醫院神經外科蘇郁宸醫師為救災志工清理傷口。照片／慈濟基金會提供

