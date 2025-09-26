聽新聞
0:00 / 0:00
花蓮佛祖街今再淹 野溪支流改道湧入市區
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災已滿4天，光復鄉市區搜救行動仍持續進行，但今（26）日一早間歇性降雨再起，洪水又湧入死傷最嚴重的佛祖街，讓搜救工作雪上加霜。
至於此次市區再度淹水是否因上游壩體溢流所致，農業部林業保育署花蓮分署長黃群策表示，今日淹水主因並非堰塞湖，而是馬錫山一條野溪支流，沿著新沖蝕出的水道流入市區，導致佛祖街再度受災。
針對內政部前部長李鴻源指出，馬太鞍堰塞湖後續風險恐出現「管湧現象」，由於壩體內土石含水量高，一旦發生滲漏，水流恐會帶走土石，使缺口逐漸擴大，導致洪水傾瀉而下，再度釀災。
黃群策回應，目前正持續進行全面測量，壩體的最新狀況仍待觀察，但現場駐守人員回報，至今尚未發現滲流或管湧跡象，但會持續密切監控。
黃群策指出，昨天航測及遙測分出動國家航遙測飛機，飛抵堰塞湖上空以及下游災區拍攝照片，已交由陽明交大研究團隊，進一步進行地形地質數值模型分析，以便掌握剩下多少土方量，以及壩體周遭是否還有崩塌情況，才能進一步評估後續治理工程。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言