花蓮佛祖街今再淹 野溪支流改道湧入市區

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉市區慘重災情，今天是事發後第4天，佛祖接搜救行動持續進行。記者林佳彣／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災已滿4天，光復鄉市區搜救行動仍持續進行，但今（26）日一早間歇性降雨再起，洪水又湧入死傷最嚴重的佛祖街，讓搜救工作雪上加霜。

至於此次市區再度淹水是否因上游壩體溢流所致，農業部林業保育署花蓮分署長黃群策表示，今日淹水主因並非堰塞湖，而是馬錫山一條野溪支流，沿著新沖蝕出的水道流入市區，導致佛祖街再度受災。

針對內政部前部長李鴻源指出，馬太鞍堰塞湖後續風險恐出現「管湧現象」，由於壩體內土石含水量高，一旦發生滲漏，水流恐會帶走土石，使缺口逐漸擴大，導致洪水傾瀉而下，再度釀災。

黃群策回應，目前正持續進行全面測量，壩體的最新狀況仍待觀察，但現場駐守人員回報，至今尚未發現滲流或管湧跡象，但會持續密切監控。

黃群策指出，昨天航測及遙測分出動國家航遙測飛機，飛抵堰塞湖上空以及下游災區拍攝照片，已交由陽明交大研究團隊，進一步進行地形地質數值模型分析，以便掌握剩下多少土方量，以及壩體周遭是否還有崩塌情況，才能進一步評估後續治理工程。

堰塞湖 馬太鞍溪 李鴻源

相關新聞

3天驗15具遺體…離去前鞠躬致意 鑑識英雄：泡愈久難度愈高

花蓮馬太鞍溪溢流事故造成嚴重死傷，刑事局派遣5名鑑識專家協助相驗遺體，三天來驗了15具遺體，今任務暫告段落，離開前鞠躬向...

影／光復鄉6旬獨居婦失聯…大兒子認屍泣：婚禮都準備了 誰能接受？

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀重大死傷，災後邁入第4天，截至今天上午10時，已尋獲17具罹難者遺體，其中14具已移出並完成相驗，...

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流23日，造成光復鄉慘重災情。根據東華大學防災團隊建置的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」最新公布的災後衛星...

光復災民「不笑不說話」 慈濟進駐義診治病…突遇救災志工休克

花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤，造成重大傷亡，慈濟花蓮醫院院長林欣榮率慈濟中西醫義診團前進災區，今天突然有人休克當場倒下，幸好中醫...

圖輯／花蓮洪災國軍進入民宅幫忙 化學兵出動環境清消

花蓮光復鄉堰塞湖洪災救災進入第四天，昨天賴清德總統特別強調特例准許國軍進入民宅幫忙，今天在路上就有小吃店的老闆娘攔下官兵...

「有用、即時、到位」 台南在地遊艇業者認購物資送愛到光復

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情嚴重災情，多數居民面臨居住環境受損、日常生活物資短缺等困境，台南在地遊艇業者響應救...

