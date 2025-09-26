花蓮佛祖街今再淹 野溪支流改道湧入市區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災已滿4天，光復鄉市區搜救行動仍持續進行，但今（26）日一早間歇性降雨再起，洪水又湧入死傷最嚴重的佛祖街，讓搜救工作雪上加霜。

至於此次市區再度淹水是否因上游壩體溢流所致，農業部林業保育署花蓮分署長黃群策表示，今日淹水主因並非堰塞湖，而是馬錫山一條野溪支流，沿著新沖蝕出的水道流入市區，導致佛祖街再度受災。

針對內政部前部長李鴻源指出，馬太鞍堰塞湖後續風險恐出現「管湧現象」，由於壩體內土石含水量高，一旦發生滲漏，水流恐會帶走土石，使缺口逐漸擴大，導致洪水傾瀉而下，再度釀災。

黃群策回應，目前正持續進行全面測量，壩體的最新狀況仍待觀察，但現場駐守人員回報，至今尚未發現滲流或管湧跡象，但會持續密切監控。

黃群策指出，昨天航測及遙測分出動國家航遙測飛機，飛抵堰塞湖上空以及下游災區拍攝照片，已交由陽明交大研究團隊，進一步進行地形地質數值模型分析，以便掌握剩下多少土方量，以及壩體周遭是否還有崩塌情況，才能進一步評估後續治理工程。

