高市特搜隊支援花蓮救災 救人也救受困野狗

中央社／ 高雄26日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，高雄市消防局特搜隊持續動員救災，25日在返隊途中救援1隻受困泥濘的野狗，隨行獸醫進行緊急醫療處置，沖洗犬隻污泥後，給予皮下注射抗生素等治療。（高市消防局提供）中央社
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，高雄市消防局特搜隊持續動員救災，25日在返隊途中救援1隻受困泥濘的野狗，隨行獸醫進行緊急醫療處置，沖洗犬隻污泥後，給予皮下注射抗生素等治療。（高市消防局提供）中央社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，高市消防局特搜隊今天持續動員17車、45人及5犬投入救災。昨天在返隊途中，還救出1隻受困泥濘的野狗，隨行獸醫緊急處置後，成功保住犬隻生命。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，高雄市政府消防局特種搜救隊持續動員17輛救災救護車輛、45名搜救人員（包含警消38人、義消3人、醫師1名、護理師2名、獸醫師1人）、5隻搜救犬、8艘救生艇及2台無人機，投入災後緊急救援工作。

特搜隊今天依前進指揮所任務分配，範圍主要以「武昌路以北、河堤以南、佛祖路以西、中山路以東」等區域，進行逐戶清查，搜尋可能受困民眾與動物，全力進行救援任務。

截至昨晚7時，搜救隊已完成28處救援任務，協助脫困共4人及4隻犬隻，並在醫療站提供10人診療服務，同時出動無人機3架次勘查災區。

其中，搜救組昨天下午近5時返隊途中，經過光復鄉大平福德祠時聽到聲響，發現是1隻受困於泥濘中的野狗。搜救人員協助脫困後，由隨行獸醫師黃楷廸進行緊急處置，幸虧及時搶救，成功保住牠的生命，展現搜救隊「救人亦救動物」的人道精神。

高雄市政府消防局指出，在搜救過程中，特搜人員須面對積水、泥流與地形受限等惡劣環境，仍秉持「使命必達、絕不放棄」精神，逐戶搜索清查。特搜隊運用無人機進行高空勘查與區域掌握，並派遣搜救犬深入現場搜索，確保不遺漏任何1名受困民眾，全力守護花蓮災區民眾安全。

堰塞湖 馬太鞍溪

