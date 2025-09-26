快訊

影／光復鄉6旬獨居婦失聯…大兒子認屍泣：婚禮都準備了 誰能接受？

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
張男哽咽表示，4日才傳結婚照給母親，如今音訊全無，懷疑母親恐為仍待確認身分的罹難者之一。記者翁至成／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀重大死傷，災後邁入第4天，截至今天上午10時，已尋獲17具罹難者遺體，其中14具已移出並完成相驗，尚有1具身分不明。失聯多日的65歲劉姓婦人，家屬昨天前往相驗現場查看一具不明身分的遺體仍無法確定身分，今天再度到場指認並做DNA比對。

劉婦大兒子張姓男子難掩悲痛，母親生下三名子女，雖然都沒有跟母親住，但大家感情緊密，經常返家探望，回想月初才傳結婚照給母親，母親還在LINE回覆「恭喜」，沒想到不到一個月卻釀成如此下場，「她身體那麼硬朗，還能下田種菜，如果當時有通知、知道要撤離，不會不提前跑掉」。

「你說心裡不難過嗎？4號才傳照片欸，婚禮都已經在準備了」，他一度哽咽，語帶無奈地說，「我是我們家第一個結婚的，結果才辦到一半，就碰到媽媽這樣子，今天換作任何人也沒辦法接受」。

張男紅著眼眶說，母親得知他要結婚，還叮嚀家人記得包紅包，「前一天我媽媽還跟我弟吃飯，我弟拿包好的紅包給我，結果隔天就傳來這種消息，真的很難過」。

劉婦二兒子也難掩激動，回憶事發當天早上，他曾打電話提醒母親趕快撤離，「我問她有沒有撤，她說沒有，我心想是不是可能還算安全，才沒有收到撤離通知」，接著他們電話就改聊生活瑣事，母親說待會要去餵鴨、餵雞，語氣平靜自然，沒想到下午洪水暴發，就再也聯絡不上。

劉婦大兒子質疑，母親雖然獨居，但平時生活自理毫無問題，身體健康、腳力好，「她才65歲可以到處走，甚至還可以下田，如果有通知不會不提前跑掉」、「如果有通知應該不會有人傻到可以在家裡被這樣子對待」。

張男哽咽表示，4日才傳結婚照給母親，如今音訊全無，懷疑母親恐為仍待確認身分的罹難者之一。記者翁至成／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪 獨居

