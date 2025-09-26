為花蓮災區募志工 立委呼籲讓災區員工返鄉救災

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，居民一鏟一鏟清除家中淤泥，欲哭無淚。圖／聯合報系資料照片
強颱樺加沙導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水淹沒花蓮光復鄉街道及多數民宅，目前災區居民正努力清理家園，但非常缺乏人力協助。立委陳瑩呼籲各界伸出援手，希望透過招募志工，協助災區居民清理環境，恢復家園。

在災害來臨當天，陳瑩團隊第一時間進入災區，協助鄉親撤離，並安撫災民的心情。由於災區多數為長者，許多人罹患慢性病必須按時服藥，但撤離過程中藥品遭大水泡爛或來不及帶出。

陳瑩當晚立即聯絡衛福部長石崇良，協調主動送藥到災區，並同時宣布災民可「看病免健保卡」與「藥品重複領取」措施，隔天醫療團隊也隨即進入災區照護長者，確保大家的健康安全。

花蓮光復鄉目前進入災後復原階段，許多獨居長者根本無力打掃、清理滿是淤泥的房舍，陳瑩呼籲大家加入志工行列，協助受災戶進行家園清理，讓災民能夠儘快恢復正常生活。有意願加入志工行列，可以直接與陳瑩團隊聯繫。

陳瑩也說，光復鄉的居民以長者居多，很多都是子女在外地打拚工作，無法即時返鄉支援。她呼籲所有公私部門，應該體諒並支持家中有受災戶的員工，給予假期讓他們可以回家陪伴長輩，協助清理房屋重建家園。

堰塞湖 馬太鞍溪 陳瑩

相關新聞

3天驗15具遺體…離去前鞠躬致意 鑑識英雄：泡愈久難度愈高

花蓮馬太鞍溪溢流事故造成嚴重死傷，刑事局派遣5名鑑識專家協助相驗遺體，三天來驗了15具遺體，今任務暫告段落，離開前鞠躬向...

影／光復鄉6旬獨居婦失聯…大兒子認屍泣：婚禮都準備了 誰能接受？

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀重大死傷，災後邁入第4天，截至今天上午10時，已尋獲17具罹難者遺體，其中14具已移出並完成相驗，...

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流23日，造成光復鄉慘重災情。根據東華大學防災團隊建置的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」最新公布的災後衛星...

光復災民「不笑不說話」 慈濟進駐義診治病…突遇救災志工休克

花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤，造成重大傷亡，慈濟花蓮醫院院長林欣榮率慈濟中西醫義診團前進災區，今天突然有人休克當場倒下，幸好中醫...

圖輯／花蓮洪災國軍進入民宅幫忙 化學兵出動環境清消

花蓮光復鄉堰塞湖洪災救災進入第四天，昨天賴清德總統特別強調特例准許國軍進入民宅幫忙，今天在路上就有小吃店的老闆娘攔下官兵...

「有用、即時、到位」 台南在地遊艇業者認購物資送愛到光復

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情嚴重災情，多數居民面臨居住環境受損、日常生活物資短缺等困境，台南在地遊艇業者響應救...

