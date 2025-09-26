光陽助「花蓮光復鄉洪災」受災戶重建家園 推出補助購車方案
花蓮縣光復鄉於9月23日遭逢嚴重水災，居民生活與交通受到嚴重影響。KYMCO 光陽秉持企業社會責任，期望透過實際行動減輕鄉親災後交通重建負擔，並與地方共同攜手面對挑戰。
為減輕風災對居民的影響，光陽宣布即日起啟動「花蓮光復鄉關懷重建購車補助專案」針對符合資格之購車民眾，每台車加碼補助 5,000 元，盼望透過此專案協助當地居民渡過難關。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
