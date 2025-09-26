花蓮光復鄉災情慘重 黃偉哲：台南市民接待安置災民市府擬補助
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成重大災難，累計尋獲17具遺體11人尚失聯，原籍花蓮光復鄉馬太鞍部落，台南市議員穎艾達利為部落族人請命，台南市長黃偉哲回應表示，市府已初步構思補助方案，協助接待災區親友的台南市民會酌予補助，盼能減輕市民接待災民的經濟負擔。
黃偉哲指出，市議員穎艾達利8歲以前住在馬太鞍部落，在發生災害後向他提到能為花蓮災區部落族人做什麼，目前的想法是台南市民接待來自花蓮光復鄉災區的親友，市府將研擬提供相對補助，以協助市民負擔接待期間所需費用。此構想尚在初步階段，具體辦法與預算來源仍待市府召開相關委員會審議通過。
另災區搶救和復原需要人力，在鼓勵原鄉居民返回災區，黃偉哲說，「希望能盡速提出具體補助方案，讓市民在協助災民返鄉或暫住期間，能獲得實質支持。」黃偉哲表示，市府也將開放登記機制，供市民申請補助，並針對衍生費用進行評估與補助。
黃偉哲說，市府將持續與相關單位協調，盡快公布補助細節。
台南市議會第四屆第六次定期會今天開議，會前全體議員和市府官員為死亡者默哀三分鐘。市議員穎艾達利他在會中沉重說明當地最新災情，強調災後重建之路漫長，呼籲各界持續關注。
