林思銘攜竹縣愛心功德會捐40萬物資 致光復災區死者家屬1萬慰問金
花蓮光復鄉近日因災情重創，許多家庭生活陷入困境，急需各項物資支援。國民黨立委林思銘得知情況後，透過新竹縣愛心功德會理事長何祥銨，共同募集約40萬元物資，今天裝滿兩輛大貨車將送往災區，並致贈死者家屬每戶1萬元慰問金，表達關懷與支持。
林思銘表示，「災害面前，沒有人能置身事外。唯有更多人伸出援手，才能真正幫助光復鄉居民盡快走出困境，重拾安定生活。」他呼籲社會各界、企業及善心人士提供物資與資源，讓鄉親有水喝、孩子有飯吃、長者安心用藥，並重燃受創心靈的希望。
林思銘指出，台灣社會一直以「守望相助」為驕傲，每一次天災中，總能看見四面八方的愛心湧現。他相信，在全體國人的齊心努力下，光復鄉居民必能早日恢復正常生活，並在艱困中感受到社會最深厚的溫情與力量。
