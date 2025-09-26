「鏟子超人」塞爆新自強號 都在光復站下車 台鐵宣布明起加開

快訊

聯合報／ 記者楊德宜甘芝萁／台北即時報導
協助光復災後復原，台鐵加開10列次。圖／台鐵公司提供

謝謝鏟子超人。有網友昨天搭乘406次新自強號，車廂滿是帶著鏟子和救災工具的志工，都在光復站下車。醫師杜承哲轉分享該篇圖文，直呼「台灣特產：鏟子超人」。由於自發性響應救災的民眾踴躍，台鐵公司今天也宣布，明天起3天加開10列次，提供民眾、團體購票，往返協助當地復原工作。

蔡姓網友昨天在Threads發文，他搭406次新自強號去台東海端鄉出差，發現車廂塞滿人，全都是帶著鏟子和各式工具的志工，甚至有人寧願加價沒座位，不約而同一起在光復站下車，讓他看了好感動，「我們要好好珍惜台灣善良的人」。

從台鐵公司釋出的照片，可見車站前民眾分持鐵鏟、水桶。由於不少民眾反映買不到前往光復的台鐵車票，台鐵公司宣布加開普悠瑪、自強號等列車。

其他網友表示，「大家拿著工具從火車上走下來的畫面，太震撼了吧」、「光復的洪水衝不走我們，反而讓台灣人再次以團結與善良站在一起」、「坐而言不如起而行的最佳典範」、「這些人才是社會真實真正的風貌，挽起袖子趕赴災區助人」、「謝謝你們，我們身為花蓮光復人，真的收到了你們的溫暖跟幫助」、「看到這麼多人到花蓮幫忙救災，身為花蓮人的我真的覺得很感動」、「好多慈濟人」、「看到哭出來，謝謝你們」、「感謝你們先出發了，我們完全買不到車票」。

台鐵表示，9月27日加開6166次彰化（06:55開）=光復（12:02到），台中07:11開、台北08:56開普悠瑪號，停靠站包括彰化、台中、豐原、板橋、台北、松山、七堵、花蓮、光復。6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開自強號，停靠站有樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開自強號，停靠站有光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。6162次花蓮（07:17開）=光復（08:07到）自強號，停靠站花蓮、光復。6165次光復（16:10開）=花蓮（16:58到）自強號，停靠站光復、花蓮。

9月28日加開6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開自強號，停靠站樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開自強號，停靠站光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。

9月29日加開6169次光復（14:32開）=彰化（19:45到），台北17:36開、台中19:30開普悠瑪號，停靠站有光復、花蓮、七堵、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化。6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開自強號，停靠站樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。

