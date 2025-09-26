快訊

明年最低工資漲3.18%！月薪2萬9500元 時薪調漲為196元

iPhone 17 Pro「不耐用」頻出現刮傷？蘋果曝真正原因：刮痕可以清除

物資湧入爆量 花蓮縣府增開集中處民間盼暫緩捐贈

中央社／ 花蓮26日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀嚴重死傷，消息傳出後各界愛心捐款物資紛紛湧入，花蓮FATA'AN部落聲明，光復國小風雨球場跟演藝堂已放滿物資，部落青年忙著接收跟整理物資，都來不及將物資送出到災民手中。（花蓮FATA'AN部落提供）中央社
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀嚴重死傷，消息傳出後各界愛心捐款物資紛紛湧入，花蓮FATA'AN部落聲明，光復國小風雨球場跟演藝堂已放滿物資，部落青年忙著接收跟整理物資，都來不及將物資送出到災民手中。（花蓮FATA'AN部落提供）中央社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷，消息傳出後各界愛心捐款物資紛紛湧入，花蓮縣府已增開第三處物資集中處，但需人力協助。民間單位則呼籲各界暫停送物資。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，釀嚴重死傷，消息傳出後，各界愛心物資和善款湧入花蓮。花蓮縣政府社會處表示，物資量實在過多，造成負擔，沒有足夠人手整理，部分物資甚至直接放在縣府門口後離開。縣府目前正在聯繫場地以放置物資，已規劃開設第3個物資站，預計設在瑞穗，今天至少還有5至6個貨櫃的物資湧入，太多造成負擔。

社會處長陳加富告訴中央社記者，感謝社會愛心，現場乾糧、飲用水及食物充足，考量存放地點有限，現階段物資以清理工具為主，此外，衣物及女性用品也可捐贈。

陳加富說，災後復原分3階段，目前為清理階段，仍須圓鍬、水管、拖把、塑膠畚箕及消毒水等。接下來重建家園則需簡易建材等，最後入住階段則會有家電或家具需求，縣府會依各階段需求公告所需物品。

不僅公部門愛心物資充沛，花蓮Fata'an部落也聲明非常感謝各界愛心，但目前物資已足夠，只是部落人力極度不足，白天清理家園，晚上守夜顧物資，甚至半夜搬物，反倒讓部落人力難以休息。「真的很謝謝大家的愛心，救災工作不是一時的，未來還需要各位協助重建家園，可否請託大家待不足時，再聯絡各位的協助」。

Fata'an部落補充，目前馬太鞍教會避難所由部落自主運作，但青年人力不足處理湧入的大量物資，直至凌晨4時許都還有運送物資車輛湧入；光復國小風雨球場跟演藝堂也已經放滿物資，部落青年忙著接收跟整理物資，都來不及將物資送出到災民手中，呼籲外界可以先詢問跟轉送其他部落。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

馬太鞍溪溢流慘劇 沈政男暴露防災漏洞：中央「雙頭馬車」

拜託讓道！花蓮光復災區交通打結 警方呼籲改走台11線接光豐公路

花蓮馬太鞍出身 台南議員穎艾達利哽咽稱「毀滅性災難」

全國志工大軍湧進花蓮光復災區！台鐵開放站票疏運人潮

相關新聞

3天驗15具遺體…離去前鞠躬致意 鑑識英雄：泡愈久難度愈高

花蓮馬太鞍溪溢流事故造成嚴重死傷，刑事局派遣5名鑑識專家協助相驗遺體，三天來驗了15具遺體，今任務暫告段落，離開前鞠躬向...

影／光復鄉6旬獨居婦失聯…大兒子認屍泣：婚禮都準備了 誰能接受？

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀重大死傷，災後邁入第4天，截至今天上午10時，已尋獲17具罹難者遺體，其中14具已移出並完成相驗，...

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流23日，造成光復鄉慘重災情。根據東華大學防災團隊建置的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」最新公布的災後衛星...

光復災民「不笑不說話」 慈濟進駐義診治病…突遇救災志工休克

花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤，造成重大傷亡，慈濟花蓮醫院院長林欣榮率慈濟中西醫義診團前進災區，今天突然有人休克當場倒下，幸好中醫...

圖輯／花蓮洪災國軍進入民宅幫忙 化學兵出動環境清消

花蓮光復鄉堰塞湖洪災救災進入第四天，昨天賴清德總統特別強調特例准許國軍進入民宅幫忙，今天在路上就有小吃店的老闆娘攔下官兵...

「有用、即時、到位」 台南在地遊艇業者認購物資送愛到光復

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉災情嚴重災情，多數居民面臨居住環境受損、日常生活物資短缺等困境，台南在地遊艇業者響應救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。