物資湧入爆量 花蓮縣府增開集中處民間盼暫緩捐贈
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷，消息傳出後各界愛心捐款物資紛紛湧入，花蓮縣府已增開第三處物資集中處，但需人力協助。民間單位則呼籲各界暫停送物資。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，釀嚴重死傷，消息傳出後，各界愛心物資和善款湧入花蓮。花蓮縣政府社會處表示，物資量實在過多，造成負擔，沒有足夠人手整理，部分物資甚至直接放在縣府門口後離開。縣府目前正在聯繫場地以放置物資，已規劃開設第3個物資站，預計設在瑞穗，今天至少還有5至6個貨櫃的物資湧入，太多造成負擔。
社會處長陳加富告訴中央社記者，感謝社會愛心，現場乾糧、飲用水及食物充足，考量存放地點有限，現階段物資以清理工具為主，此外，衣物及女性用品也可捐贈。
陳加富說，災後復原分3階段，目前為清理階段，仍須圓鍬、水管、拖把、塑膠畚箕及消毒水等。接下來重建家園則需簡易建材等，最後入住階段則會有家電或家具需求，縣府會依各階段需求公告所需物品。
不僅公部門愛心物資充沛，花蓮Fata'an部落也聲明非常感謝各界愛心，但目前物資已足夠，只是部落人力極度不足，白天清理家園，晚上守夜顧物資，甚至半夜搬物，反倒讓部落人力難以休息。「真的很謝謝大家的愛心，救災工作不是一時的，未來還需要各位協助重建家園，可否請託大家待不足時，再聯絡各位的協助」。
Fata'an部落補充，目前馬太鞍教會避難所由部落自主運作，但青年人力不足處理湧入的大量物資，直至凌晨4時許都還有運送物資車輛湧入；光復國小風雨球場跟演藝堂也已經放滿物資，部落青年忙著接收跟整理物資，都來不及將物資送出到災民手中，呼籲外界可以先詢問跟轉送其他部落。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言