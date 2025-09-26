物資湧入爆量 花蓮縣府增開集中處民間盼暫緩捐贈

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重死傷，消息傳出後各界愛心捐款物資紛紛湧入，花蓮縣府已增開第三處物資集中處，但需人力協助。民間單位則呼籲各界暫停送物資。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，釀嚴重死傷，消息傳出後，各界愛心物資和善款湧入花蓮。花蓮縣政府社會處表示，物資量實在過多，造成負擔，沒有足夠人手整理，部分物資甚至直接放在縣府門口後離開。縣府目前正在聯繫場地以放置物資，已規劃開設第3個物資站，預計設在瑞穗，今天至少還有5至6個貨櫃的物資湧入，太多造成負擔。

社會處長陳加富告訴中央社記者，感謝社會愛心，現場乾糧、飲用水及食物充足，考量存放地點有限，現階段物資以清理工具為主，此外，衣物及女性用品也可捐贈。

陳加富說，災後復原分3階段，目前為清理階段，仍須圓鍬、水管、拖把、塑膠畚箕及消毒水等。接下來重建家園則需簡易建材等，最後入住階段則會有家電或家具需求，縣府會依各階段需求公告所需物品。

不僅公部門愛心物資充沛，花蓮Fata'an部落也聲明非常感謝各界愛心，但目前物資已足夠，只是部落人力極度不足，白天清理家園，晚上守夜顧物資，甚至半夜搬物，反倒讓部落人力難以休息。「真的很謝謝大家的愛心，救災工作不是一時的，未來還需要各位協助重建家園，可否請託大家待不足時，再聯絡各位的協助」。

Fata'an部落補充，目前馬太鞍教會避難所由部落自主運作，但青年人力不足處理湧入的大量物資，直至凌晨4時許都還有運送物資車輛湧入；光復國小風雨球場跟演藝堂也已經放滿物資，部落青年忙著接收跟整理物資，都來不及將物資送出到災民手中，呼籲外界可以先詢問跟轉送其他部落。

