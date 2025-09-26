影／垃圾漂到北富村堆積如山 外縣市抓斗車支援清運

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，來自全台的愛心物資源源不絕湧入，但現場卻出現「好心卻添亂」的情況。因民眾自發性捐贈大量物資，有些卻與當下需求不符，不僅造成堆積，更一度讓現場工作人員吃不消，讓花蓮縣牛犁社區交流協會組長楊富民，在臉書提醒善意需分階段，避免造成災難現場的負擔。

2025-09-26 09:40