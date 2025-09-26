聽新聞
圖輯／花蓮洪災國軍進入民宅幫忙 化學兵出動環境清消
花蓮光復鄉堰塞湖洪災救災進入第四天，昨天賴清德總統特別強調特例准許國軍進入民宅幫忙，今天在路上就有小吃店的老闆娘攔下官兵拜託，請求官兵幫忙將店內倒下的大冰箱抬起，官兵立刻前往幫忙，將冰箱抬起再將裡面淤泥垃圾一同清除。
今早國軍的化學兵也出動進行清消，為防止災區積水導致病媒蚊孳生，化學兵前往車站等重要區域進行大規模清消。
