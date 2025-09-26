影／空拍畫面曝！大量垃圾毀掉光復鄉農田 農民嘆：心血全無
花蓮光復鄉持續重建家園，本報記者直擊，經過洪水大量沖刷後，大量垃圾在農田堆積，毀掉農民良田，甚至還有垃圾也在河道漂浮，環保單位派員清理中，農民感嘆，心血全無，不知垃圾何時能紓解，何時能恢復正常生活？
環境部環境管理署副署長劉瑞祥今表示，昨已清4529公噸汙泥、45公噸垃圾，並投入800多人，94台大型機具持續清理，今還會有更多人力、機具進入，災民可將垃圾、廢棄大型傢俱放在巷口，會派員清運，讓民眾恢復家園。
花蓮垃圾掩埋場已滿到溢出來，災民憂心垃圾去化恐怕一時難解，且本報記者今天也直擊大量垃圾在中正路二段附近的農田堆積，雖然有怪手出動清運，但面積廣大，恐怕一時難紓解。
劉瑞祥說，救災期間會先運垃圾往位於台9線的暫置場，先把市區恢復正常生活後，之後會找其他縣市支援焚化、掩埋垃圾，汙泥也堆到暫置場處理，會再看清除的量，滾動檢討。
他強調，垃圾分區處理中，民眾有需求，不管是大型家具、汙泥或是廢棄物，都先放在巷口，會先清理災區主要幹道。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言