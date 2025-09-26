快訊

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

大甲21歲女枯瘦死在家 悍母隱瞞死亡遭收押...爸爸也轉被告10萬交保

影／空拍畫面曝！大量垃圾毀掉光復鄉農田 農民嘆：心血全無

聯合報／ 記者季相儒王燕華李承穎／連線即時報導
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影

花蓮光復鄉持續重建家園，本報記者直擊，經過洪水大量沖刷後，大量垃圾在農田堆積，毀掉農民良田，甚至還有垃圾也在河道漂浮，環保單位派員清理中，農民感嘆，心血全無，不知垃圾何時能紓解，何時能恢復正常生活？

環境部環境管理署副署長劉瑞祥今表示，昨已清4529公噸汙泥、45公噸垃圾，並投入800多人，94台大型機具持續清理，今還會有更多人力、機具進入，災民可將垃圾、廢棄大型傢俱放在巷口，會派員清運，讓民眾恢復家園。

花蓮垃圾掩埋場已滿到溢出來，災民憂心垃圾去化恐怕一時難解，且本報記者今天也直擊大量垃圾在中正路二段附近的農田堆積，雖然有怪手出動清運，但面積廣大，恐怕一時難紓解。

劉瑞祥說，救災期間會先運垃圾往位於台9線的暫置場，先把市區恢復正常生活後，之後會找其他縣市支援焚化、掩埋垃圾，汙泥也堆到暫置場處理，會再看清除的量，滾動檢討。

他強調，垃圾分區處理中，民眾有需求，不管是大型家具、汙泥或是廢棄物，都先放在巷口，會先清理災區主要幹道。

大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影
大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 空拍 農民

延伸閱讀

花蓮災區缺志工…新北也跟進！原住民返鄉重建補助「每戶可申請1萬」

拜託讓道！花蓮光復災區交通打結 警方呼籲改走台11線接光豐公路

光復鄉增至17死 瑞穗生命園區又送1屍…家屬清理家園發現老婦報警

光復鄉災區物資太多 部落青年高呼暫緩捐贈：現在最缺志工清理家園

相關新聞

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流23日，造成光復鄉慘重災情。根據東華大學防災團隊建置的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」最新公布的災後衛星...

圖輯／花蓮洪災國軍進入民宅幫忙 化學兵出動環境清消

花蓮光復鄉堰塞湖洪災救災進入第四天，昨天賴清德總統特別強調特例准許國軍進入民宅幫忙，今天在路上就有小吃店的老闆娘攔下官兵...

光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗...

手拿清淤工具…區間車乘客全在光復站下車！數萬網友感動：同島一命

「光復站」湧現最美台灣人！一名網友今(26)日上午在Threads發出多則影片、照片，指出花蓮馬太鞍堰塞湖溢流後造成嚴重災情，全台民眾紛紛搭火車的區間車車班到花蓮光復車站，讓她大呼太感動，其他網友則紛紛一致認為，這就是台灣人同島一命、沒有顏色的溫暖。

台灣人「愛心太濃稠」花蓮災區物資爆滿 他籲善意分階段：避免成為負擔

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，來自全台的愛心物資源源不絕湧入，但現場卻出現「好心卻添亂」的情況。因民眾自發性捐贈大量物資，有些卻與當下需求不符，不僅造成堆積，更一度讓現場工作人員吃不消，讓花蓮縣牛犁社區交流協會組長楊富民，在臉書提醒善意需分階段，避免造成災難現場的負擔。

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，全國一心動員救災，除了政府單位以外，不少民間團體、志工、善心人士紛紛投入搶救、送物資。有35萬粉絲追蹤的臉書粉專「小劍劍-務農夫婦x田園日記 」在臉書發文，自己的員工自發性地幫忙扛罹難者的大體，讓他感動又佩服地大讚「你們很棒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。