影／空拍畫面曝！大量垃圾毀掉光復鄉農田 農民嘆：心血全無

花蓮光復鄉持續重建家園，本報記者直擊，經過洪水大量沖刷後，大量垃圾在農田堆積，毀掉農民良田，甚至還有垃圾也在河道漂浮，環保單位派員清理中，農民感嘆，心血全無，不知垃圾何時能紓解，何時能恢復正常生活？

環境部環境管理署副署長劉瑞祥今表示，昨已清4529公噸汙泥、45公噸垃圾，並投入800多人，94台大型機具持續清理，今還會有更多人力、機具進入，災民可將垃圾、廢棄大型傢俱放在巷口，會派員清運，讓民眾恢復家園。

花蓮垃圾掩埋場已滿到溢出來，災民憂心垃圾去化恐怕一時難解，且本報記者今天也直擊大量垃圾在中正路二段附近的農田堆積，雖然有怪手出動清運，但面積廣大，恐怕一時難紓解。

劉瑞祥說，救災期間會先運垃圾往位於台9線的暫置場，先把市區恢復正常生活後，之後會找其他縣市支援焚化、掩埋垃圾，汙泥也堆到暫置場處理，會再看清除的量，滾動檢討。

他強調，垃圾分區處理中，民眾有需求，不管是大型家具、汙泥或是廢棄物，都先放在巷口，會先清理災區主要幹道。 大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影 大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影 大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影 大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影 大量垃圾堆積在光復鄉農田。記者季相儒／攝影

