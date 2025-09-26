快訊

有大事？美防長急召數百位將領返國開會「原因保密」 網戲稱：軍版魷魚遊戲

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

大甲21歲女枯瘦死在家 悍母隱瞞死亡遭收押...爸爸也轉被告10萬交保

影／光復佛祖街搜救持續 爛泥深及腰…災民急向官員陳情救岳母遺體

聯合報／ 記者林佳彣／花蓮即時報導
花蓮縣光復鄉佛祖街搜救行動今持續進行，搜救人員全副武裝挺進，回程滿身泥濘。記者林佳彣／攝影
花蓮縣光復鄉佛祖街搜救行動今持續進行，搜救人員全副武裝挺進，回程滿身泥濘。記者林佳彣／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復市區慘重災情，尤其佛祖街更為重創，搜救行動今持續進行，空拍機也出動，搜救人員全副武裝，攜帶圓鍬等工具分批挺進，舉步維艱，回程可見滿身泥濘。也有災民看到縣府官員就上前陳情，「看到一個回報一個。」

現場搜救人員一批批進入佛祖街查看，怪手也嘗試挺進都無功而返，甚至有人質疑是馬太鞍溪缺口沒處理好，水一直往低處流，造成泥流持續湧入佛祖街。

新竹縣政府消防局竹東分隊小隊長馬明義表示，上午光復義消陪同前往佛祖街，任務是確認H區那幾間被淹的房子裡面到底有沒有人，很多間已經淹到2樓，可以開門的房子都有去看過，假設真的有人在1樓的話，人力可能也沒有辦法，但是也不確定，現在能看到的，初步都排除掉。

馬明義談及佛祖街道的現況，就算沒有水，路上都是爛泥巴，他們稍早進入，有時深及腰部，很難爬起來，有些地方的確人力沒辦法到達或把可能發現的東西弄出來，仍需要大型機具。下一步會回到前進指揮所，各縣市再去分配任務。

花蓮縣環保局長饒慶龍上午10時許到現場，有災民急著陳情，建議可用直升機吊掛人員過去，找尋岳母遺體，這是最快的方式，也因為今天第4天，擔心全部腐爛又更麻煩。

一名光復鄉延平街居民也到場關心，看著汪洋一片僅露出的幾棟房子，感嘆好幾位住在佛祖街的朋友都罹難了。他家因為位處較高地勢而未受影響，這幾天就出門幫忙送餐給災民，「有心無力」，自己也是九河局志工，晚上都會出來巡視淹水狀況。

消防署副署長簡萬瑤今表示，11名失聯者大部分分布在佛祖街、中正路、自強路、中學路及太平路，透過警政系統及現場清理，確認是否能聯繫上，也持續在搜救中。目前確認死亡人數14人，都已送到瑞穗生命紀念園區由檢警相驗，另外還有3具遺體，在屋內被大量泥沙包裹或被家具壓住，待移出，其中1人疑為6歲女童小沂的乾姑丈。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復市區慘重災情，尤其佛祖街更為重創，屋內日曆仍停留在9月23日事發當天。記者林佳彣／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復市區慘重災情，尤其佛祖街更為重創，屋內日曆仍停留在9月23日事發當天。記者林佳彣／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復市區慘重災情，尤其佛祖街更為重創，圖中遠處可見搜救人員的身影。記者林佳彣／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復市區慘重災情，尤其佛祖街更為重創，圖中遠處可見搜救人員的身影。記者林佳彣／攝影
新竹縣政府消防局竹東分隊小隊長馬明義（左二）談及佛祖街道的現況，就算沒有水，路上都是爛泥巴，他們稍早進入，有時深及腰部，很難爬起來。記者林佳彣／攝影
新竹縣政府消防局竹東分隊小隊長馬明義（左二）談及佛祖街道的現況，就算沒有水，路上都是爛泥巴，他們稍早進入，有時深及腰部，很難爬起來。記者林佳彣／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流迄今第4天，搜救人員上午分批進入佛祖街查看，怪手嘗試挺進但無功而返。記者林佳彣／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流迄今第4天，搜救人員上午分批進入佛祖街查看，怪手嘗試挺進但無功而返。記者林佳彣／攝影
花蓮縣環保局長饒慶龍（左二）上午10時許到現場，有災民上前陳情。記者林佳彣／攝影
花蓮縣環保局長饒慶龍（左二）上午10時許到現場，有災民上前陳情。記者林佳彣／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 遺體

延伸閱讀

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪

一個光復鄉災民的心聲 政治人物吵架比洪水還痛心

影／別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了…搜救人員也不敢貿進

相關新聞

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流23日，造成光復鄉慘重災情。根據東華大學防災團隊建置的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」最新公布的災後衛星...

圖輯／花蓮洪災國軍進入民宅幫忙 化學兵出動環境清消

花蓮光復鄉堰塞湖洪災救災進入第四天，昨天賴清德總統特別強調特例准許國軍進入民宅幫忙，今天在路上就有小吃店的老闆娘攔下官兵...

光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗...

手拿清淤工具…區間車乘客全在光復站下車！數萬網友感動：同島一命

「光復站」湧現最美台灣人！一名網友今(26)日上午在Threads發出多則影片、照片，指出花蓮馬太鞍堰塞湖溢流後造成嚴重災情，全台民眾紛紛搭火車的區間車車班到花蓮光復車站，讓她大呼太感動，其他網友則紛紛一致認為，這就是台灣人同島一命、沒有顏色的溫暖。

台灣人「愛心太濃稠」花蓮災區物資爆滿 他籲善意分階段：避免成為負擔

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，來自全台的愛心物資源源不絕湧入，但現場卻出現「好心卻添亂」的情況。因民眾自發性捐贈大量物資，有些卻與當下需求不符，不僅造成堆積，更一度讓現場工作人員吃不消，讓花蓮縣牛犁社區交流協會組長楊富民，在臉書提醒善意需分階段，避免造成災難現場的負擔。

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，全國一心動員救災，除了政府單位以外，不少民間團體、志工、善心人士紛紛投入搶救、送物資。有35萬粉絲追蹤的臉書粉專「小劍劍-務農夫婦x田園日記 」在臉書發文，自己的員工自發性地幫忙扛罹難者的大體，讓他感動又佩服地大讚「你們很棒」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。