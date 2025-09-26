影／光復佛祖街搜救持續 爛泥深及腰…災民急向官員陳情救岳母遺體

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復市區慘重災情，尤其佛祖街更為重創，搜救行動今持續進行，空拍機也出動，搜救人員全副武裝，攜帶圓鍬等工具分批挺進，舉步維艱，回程可見滿身泥濘。也有災民看到縣府官員就上前陳情，「看到一個回報一個。」

現場搜救人員一批批進入佛祖街查看，怪手也嘗試挺進都無功而返，甚至有人質疑是馬太鞍溪缺口沒處理好，水一直往低處流，造成泥流持續湧入佛祖街。

新竹縣政府消防局竹東分隊小隊長馬明義表示，上午光復義消陪同前往佛祖街，任務是確認H區那幾間被淹的房子裡面到底有沒有人，很多間已經淹到2樓，可以開門的房子都有去看過，假設真的有人在1樓的話，人力可能也沒有辦法，但是也不確定，現在能看到的，初步都排除掉。

馬明義談及佛祖街道的現況，就算沒有水，路上都是爛泥巴，他們稍早進入，有時深及腰部，很難爬起來，有些地方的確人力沒辦法到達或把可能發現的東西弄出來，仍需要大型機具。下一步會回到前進指揮所，各縣市再去分配任務。

花蓮縣環保局長饒慶龍上午10時許到現場，有災民急著陳情，建議可用直升機吊掛人員過去，找尋岳母遺體，這是最快的方式，也因為今天第4天，擔心全部腐爛又更麻煩。

一名光復鄉延平街居民也到場關心，看著汪洋一片僅露出的幾棟房子，感嘆好幾位住在佛祖街的朋友都罹難了。他家因為位處較高地勢而未受影響，這幾天就出門幫忙送餐給災民，「有心無力」，自己也是九河局志工，晚上都會出來巡視淹水狀況。

消防署副署長簡萬瑤今表示，11名失聯者大部分分布在佛祖街、中正路、自強路、中學路及太平路，透過警政系統及現場清理，確認是否能聯繫上，也持續在搜救中。目前確認死亡人數14人，都已送到瑞穗生命紀念園區由檢警相驗，另外還有3具遺體，在屋內被大量泥沙包裹或被家具壓住，待移出，其中1人疑為6歲女童小沂的乾姑丈。 花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復市區慘重災情，尤其佛祖街更為重創，屋內日曆仍停留在9月23日事發當天。記者林佳彣／攝影 花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復市區慘重災情，尤其佛祖街更為重創，圖中遠處可見搜救人員的身影。記者林佳彣／攝影 新竹縣政府消防局竹東分隊小隊長馬明義（左二）談及佛祖街道的現況，就算沒有水，路上都是爛泥巴，他們稍早進入，有時深及腰部，很難爬起來。記者林佳彣／攝影 花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流迄今第4天，搜救人員上午分批進入佛祖街查看，怪手嘗試挺進但無功而返。記者林佳彣／攝影 花蓮縣環保局長饒慶龍（左二）上午10時許到現場，有災民上前陳情。記者林佳彣／攝影

