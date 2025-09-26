拜託讓道！花蓮光復災區交通打結 警方呼籲改走台11線接光豐公路

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，沖斷台9線馬太鞍溪橋被沖斷，洪水湧進光復鄉市區。災後這幾天要從台9線經過的車輛，只能由193縣道及光豐公路行車，造成光復市區周遭交通壅塞。同時光復Fata'an部落呼籲，193縣道太多車輛通行，請非救災車輛改走台11線再接光豐公路。

鳳林警分局表示，目前光復市區多處主要幹道交通打結，若無緊急必要進入光復市區物資車及車輛請改道或視交通狀況進入，優先讓真正需要救災人員、車輛通行。

警方在箭瑛橋西端管制，表示此處是往193縣道道路，目前是唯一的內陸替代道路，絕大多數物資車與用路人通行，造成車流量提高，且路況不佳、路幅狹小，部分路段還有淤泥壅塞，因此交通管制，21噸以上車輛都禁止進入，才不會造成193縣道壅塞。現在因為熱心民眾很多，還是有很多物資車經過，宣導以18、19噸的車輛為主。

Fata'an部落自救青年階層小組聯絡人Kulas說，請媒體朋友協助宣傳，花蓮193縣道道路負載過大，部分路基出現損害，請一般用路人跟物資車改從台11線光豐公路進入光復鄉接193南向到馬佛部落再進入光復市區或Fata'an 部落，請大家將193縣道留給救災機具。 鳳林警分局表示，光復市區多處主要幹道交通打結，若無緊急必要進入光復市區物資車及車輛請改道或視交通狀況進入。圖／鳳林警分局提供 鳳林警分局表示，光復市區多處主要幹道交通打結，若無緊急必要進入光復市區物資車及車輛請改道或視交通狀況進入。圖／鳳林警分局提供 花蓮193縣道道路負載過大，部分路基出現損害，請一般用路人跟物資車改從台11線光豐公路進入光復鄉。圖／花蓮縣政府提供 花蓮193縣道道路負載過大，許多車輛塞在路上。圖／民眾提供

