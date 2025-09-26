花蓮災區缺志工…新北也跟進！原住民返鄉重建補助「每戶可申請1萬」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，新北市原民局今表示，災區內民宅與道路仍滿是淤泥、倒塌樹木與障礙物，大型機具難進入，多數只能仰賴人力清理復原。因部落人力有限，今啟動新北市原住民返鄉重建補助計畫，只要三親等內親屬居住於花蓮光復鄉的族人，每戶可申請1萬元補助，期盼更多人力協助災後復原工作。

新北市原民局指出，經向在地族人了解在地需求得知，目前部落多半為長輩居主，人力有限，部落青年已投入物資分配、巡視部落及協助撤離，但在災後清理與復原上，仍迫切需要更多人力加入。

也因受災範圍廣大，需要旅北族人的力量， 為鼓勵設籍新北市的青年族人返鄉協助清理與重建，只要三親等內親屬居住在花蓮光復鄉，就可申請每戶1萬元補助（每戶以1人為限）。

原民局表示，補助用途包括有返鄉交通費、 雇工支援、災後所需津貼，期盼可 減輕返鄉族人的經濟壓力。

