光復鄉增至17死 瑞穗生命園區又送1屍…家屬清理家園發現老婦報警

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，災後邁入第4天，截至上午10時，已尋獲17具遺體，其中14具已移出並完成相驗，另外3具因被大量泥沙包裹，還待清除移出，其中一人疑為6歲女童小沂的乾姑丈；另有11人失聯持續搜救中。

稍早一名年約80多歲的女性屍體被送到瑞穗鄉生命紀念園區，初步了解，是當地菜市場、住仁愛路上的死者家屬清理家園時發現報案，而家屬也陪同前往瑞穗鄉生命紀念園區，神情哀戚。

