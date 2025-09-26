光復鄉增至17死 瑞穗生命園區又送1屍…家屬清理家園發現老婦報警
花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，災後邁入第4天，截至上午10時，已尋獲17具遺體，其中14具已移出並完成相驗，另外3具因被大量泥沙包裹，還待清除移出，其中一人疑為6歲女童小沂的乾姑丈；另有11人失聯持續搜救中。
稍早一名年約80多歲的女性屍體被送到瑞穗鄉生命紀念園區，初步了解，是當地菜市場、住仁愛路上的死者家屬清理家園時發現報案，而家屬也陪同前往瑞穗鄉生命紀念園區，神情哀戚。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言