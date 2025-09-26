全國熱心民眾協助花蓮光復災後復原 台鐵再加開10列次
為協助花蓮光復水災復原工作，全國各地熱心民眾、團體紛紛前往花蓮災區。台鐵公司宣布，明天起至9月29日止，加開列車10班次，提供民間團體購票往返協助當地復原工作。
台鐵表示，9月27日加開6166次彰化（06:55開）=光復（12:02到），台中07:11開、台北08:56開普悠瑪號，停靠站包括彰化、台中、豐原、板橋、台北、松山、七堵、花蓮、光復。6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開自強號，停靠站有樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開自強號，停靠站有光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。6162次花蓮（07:17開）=光復（08:07到）自強號，停靠站花蓮、光復。6165次光復（16:10開）=花蓮（16:58到）自強號，停靠站光復、花蓮。
9月28日加開6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開自強號，停靠站樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。6167次光復（16:34開）=樹林（20:05到），花蓮17:17開自強號，停靠站光復、花蓮、松山、台北、板橋、樹林。
9月29日加開6169次光復（14:32開）=彰化（19:45到），台北17:36開、台中19:30開普悠瑪號，停靠站有光復、花蓮、七堵、松山、台北、板橋、豐原、台中、彰化。6164次樹林（06:15開）=光復（09:44到），台北06:35開自強號，停靠站樹林、板橋、台北、松山、花蓮、光復。
