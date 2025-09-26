快訊

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
左側為溢淹前正射影像；右側為中央太遙中心9/25公開的衛星影像。圖／馬太鞍溪堰塞湖監測紀實
左側為溢淹前正射影像；右側為中央太遙中心9/25公開的衛星影像。圖／馬太鞍溪堰塞湖監測紀實

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流23日，造成光復鄉慘重災情。根據東華大學防災團隊建置的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」最新公布的災後衛星照片顯示，原本一片綠油油稻田的光復鄉村落，歷經堰塞湖溢霸土石沖刷後，瞬間化為一片灰色泥海，災情最嚴重的太平村有超過三分之二成為泥海，農田與聚落景觀盡失。

「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」公布的光復鄉溢淹前正射影像，與中央大學太空及遙測研究中心昨日公開的災後衛星影像相互對照，清楚呈現村落遭土石洪流吞沒的慘況。其中太平村受創最嚴重，全境幾乎有超過3分之2的面積遭泥土砂石覆蓋；鄰近的長橋里與大同村同樣淪為泥海。

根據中央災害應變中心資料，馬太鞍溪堰塞湖昨日湖面積為16公頃，較災前140公頃已明顯縮小，蓄水量僅剩1100萬噸，目前水位1026公尺，較峰值下降113公尺。但溢流仍持續沖刷壩體，壩體下切加劇，周邊地質不穩，農業部維持紅色警戒。

中央災害應變中心統計，截至今天上午，堰塞湖溢流已造成14人死亡、11人失聯、100人受傷。光復鄉共設置3處收容所，安置528人；原民會另於馬太鞍教會、太巴塱教會、阿陶莫文建站及東富活動中心等4場地開放收容，共安置495人。

花蓮縣光復鄉在堰塞湖洪災前的農田景致。圖／馬太鞍溪堰塞湖監測紀實
中央大學太空及遙測研究中心公開的光復鄉最新災後衛星影像。圖／馬太鞍溪堰塞湖監測紀實
堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 災後 空拍

