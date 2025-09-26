光復鄉災區物資太多 部落青年高呼暫緩捐贈：現在最缺志工清理家園
花蓮光復鄉Fata'an部落自救青年小組表示，目前各界捐贈的物資已堆滿光復國小，不再缺乏，反而因人力不足難以整理，呼籲大眾暫緩捐贈，並強調災區最迫切需要的是志工協助清理家園，而非更多物資。
光復鄉Fata'an部落自救青年階層小組發言人Kulas說，感謝各界的愛心，現在有很多物資送到光復國小，「整個都堆滿了風雨球場、演藝堂」，現場物資爆量，目前由青年人力管理，開放受災戶領取。不過因物資太多，人力已不夠整理，強調現在不缺物資，呼籲大眾先暫緩捐贈，未來有需求會再公告。
Kulas說，現在部落青年忙著接收跟整理物資，來不及將物資送出大家要送物資，可先詢問跟轉送其他部落，如太巴塱、阿陶莫部落，現在還有很多人家園都是泥沙，最缺志工人力幫忙清理，請大家有力出力幫忙受災戶。同時呼籲非受災戶不要領取物資，切勿占用資源，把物資留給最需要的人。
花蓮無黨籍縣議員楊華美招募志工幫忙災民清掃，也開放受災戶需求填表（https://reurl.cc/XQM0j3），慈濟慈善基金會開放災後復原志工報名（https://reurl.cc/RkGZX6），建議自備雨鞋、雨衣、圓鍬、手套、防曬用品、礦泉水、環保餐具、基本乾糧等，請量力行動，照顧好自己。
