光復鄉災區物資太多 部落青年高呼暫緩捐贈：現在最缺志工清理家園

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
光復鄉Fata'an部落湧入大量物資，都堆滿在光復國小風雨球場。圖／Fata'an部落自救青年階層小組提供

花蓮光復鄉Fata'an部落自救青年小組表示，目前各界捐贈的物資已堆滿光復國小，不再缺乏，反而因人力不足難以整理，呼籲大眾暫緩捐贈，並強調災區最迫切需要的是志工協助清理家園，而非更多物資。

光復鄉Fata'an部落自救青年階層小組發言人Kulas說，感謝各界的愛心，現在有很多物資送到光復國小，「整個都堆滿了風雨球場、演藝堂」，現場物資爆量，目前由青年人力管理，開放受災戶領取。不過因物資太多，人力已不夠整理，強調現在不缺物資，呼籲大眾先暫緩捐贈，未來有需求會再公告。

Kulas說，現在部落青年忙著接收跟整理物資，來不及將物資送出大家要送物資，可先詢問跟轉送其他部落，如太巴塱、阿陶莫部落，現在還有很多人家園都是泥沙，最缺志工人力幫忙清理，請大家有力出力幫忙受災戶。同時呼籲非受災戶不要領取物資，切勿占用資源，把物資留給最需要的人。

花蓮無黨籍縣議員楊華美招募志工幫忙災民清掃，也開放受災戶需求填表（https://reurl.cc/XQM0j3），慈濟慈善基金會開放災後復原志工報名（https://reurl.cc/RkGZX6），建議自備雨鞋、雨衣、圓鍬、手套、防曬用品、礦泉水、環保餐具、基本乾糧等，請量力行動，照顧好自己。

花蓮光復鄉Fata'an部落呼籲勿再送物資，感謝各界愛心。圖／翻攝光復鄉Fata'an部落年祭粉專
花蓮光復鄉Fata'an部落呼籲勿再送物資，感謝各界愛心。圖／翻攝光復鄉Fata'an部落年祭粉專

延伸閱讀

光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走

立委陳瑩為花蓮災區募志工 呼籲公私單位讓受災戶返鄉救災

一個光復鄉災民的心聲 政治人物吵架比洪水還痛心

台中特搜隊馳援花蓮救出13人 第5作戰區投入災區復原

相關新聞

對比曝光！災後最新衛星照 花蓮光復鄉太平村逾3分之2淪泥海

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流23日，造成光復鄉慘重災情。根據東華大學防災團隊建置的「馬太鞍溪堰塞湖監測紀實」最新公布的災後衛星...

圖輯／花蓮洪災國軍進入民宅幫忙 化學兵出動環境清消

花蓮光復鄉堰塞湖洪災救災進入第四天，昨天賴清德總統特別強調特例准許國軍進入民宅幫忙，今天在路上就有小吃店的老闆娘攔下官兵...

光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗...

手拿清淤工具…區間車乘客全在光復站下車！數萬網友感動：同島一命

「光復站」湧現最美台灣人！一名網友今(26)日上午在Threads發出多則影片、照片，指出花蓮馬太鞍堰塞湖溢流後造成嚴重災情，全台民眾紛紛搭火車的區間車車班到花蓮光復車站，讓她大呼太感動，其他網友則紛紛一致認為，這就是台灣人同島一命、沒有顏色的溫暖。

台灣人「愛心太濃稠」花蓮災區物資爆滿 他籲善意分階段：避免成為負擔

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，來自全台的愛心物資源源不絕湧入，但現場卻出現「好心卻添亂」的情況。因民眾自發性捐贈大量物資，有些卻與當下需求不符，不僅造成堆積，更一度讓現場工作人員吃不消，讓花蓮縣牛犁社區交流協會組長楊富民，在臉書提醒善意需分階段，避免造成災難現場的負擔。

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，全國一心動員救災，除了政府單位以外，不少民間團體、志工、善心人士紛紛投入搶救、送物資。有35萬粉絲追蹤的臉書粉專「小劍劍-務農夫婦x田園日記 」在臉書發文，自己的員工自發性地幫忙扛罹難者的大體，讓他感動又佩服地大讚「你們很棒」。

