全國志工大軍湧進花蓮光復災區！台鐵開放站票疏運人潮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，來自全國的志工湧入光復車站前。記者王思慧／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，來自全國的志工湧入光復車站前。記者王思慧／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後第四天，來自全國的志工湧入當地協助清理，但因馬太鞍溪橋中斷，台鐵列車成為進入光復的主要交通工具。今天上午班班客滿，許多志工無票可搭，台鐵緊急開放花蓮至光復間站票，協助疏運人潮。

光復站月台今天一早就擠滿身穿雨衣、背著裝備的志工，不少人手上還提著工具。有志工分享，昨天跑遍花蓮5家賣場都買不到鏟子，最後只好向朋友借來帶下去。由於災區道路狹窄，救援及物資車輛頻繁進出，相關單位呼籲志工盡量搭乘火車到光復，再依指示前往集合點，以免大量車流湧入影響救援。

目前已有慈濟基金會、縣議員楊華美、胡仁順等人，陸續號召志工團加入清掃行列。慈濟表示，周六假日已吸引超過2千人報名，並將向台鐵包車專程載送志工前往光復。

慈濟提醒，志工需自備雨鞋、防曬用品、飲用水、環保餐具、點心或能量補給品，同時穿著合適服裝並注意安全。慈濟將依天候與現場需求彈性調整行程，呼籲有意前往者務必事先報名

隨著各界人力、物資匯入光復，災後重建工作正逐步展開，部落與警方提醒，協助清理的同時，仍需將有限交通量能保留給前線救援，避免二度塞車造成困擾。

堰塞湖 馬太鞍溪 台鐵 志工

