光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走
花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗，其中2具身分不明，今天上午有1具由家屬確認身分，確認為光復鄉大同村4鄰鄰長陳姓男子。
相驗現場氣氛沉痛，陳鄰長的女兒悲慟不已，不斷拭淚、啜泣難止，大兒子則哽咽表示，父親生前熱心助人，長年擔任鄰長，總是將鄰里的安危放在心上。
他說，事發當天，父親聽聞溢流警報，心想必須親自了解情況，評估是否需要通知鄰民撤離、協助疏散，不料洪水來得又急又猛，最終不幸遭沖走身亡。
他說，父親是光復在地人，平時獨自居住，擔任鄰長數十年，當天得知堰塞湖可能溢流，便請對面鄰居、游姓男子開車一同前往查看災情，未料行經佛祖街時，暴水突襲而至，瞬間淹沒車輛，游男緊急跳車並抓住樹枝，幸運爬上樹逃過一劫，父親卻來不及逃生，被洪流吞噬。
「聯絡不到父親後，我們大家四處尋找，也拜託很多人幫忙」，大兒子難過地說，直到警方通知前往指認遺體，看見衣著就覺得熟悉，今天來瑞穗親眼看，「只看一眼特徵就確定是爸爸」。
