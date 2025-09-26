快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗。記者翁至成／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗。記者翁至成／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗，其中2具身分不明，今天上午有1具由家屬確認身分，確認為光復鄉大同村4鄰鄰長陳姓男子。

相驗現場氣氛沉痛，陳鄰長的女兒悲慟不已，不斷拭淚、啜泣難止，大兒子則哽咽表示，父親生前熱心助人，長年擔任鄰長，總是將鄰里的安危放在心上。

他說，事發當天，父親聽聞溢流警報，心想必須親自了解情況，評估是否需要通知鄰民撤離、協助疏散，不料洪水來得又急又猛，最終不幸遭沖走身亡。

他說，父親是光復在地人，平時獨自居住，擔任鄰長數十年，當天得知堰塞湖可能溢流，便請對面鄰居、游姓男子開車一同前往查看災情，未料行經佛祖街時，暴水突襲而至，瞬間淹沒車輛，游男緊急跳車並抓住樹枝，幸運爬上樹逃過一劫，父親卻來不及逃生，被洪流吞噬。

「聯絡不到父親後，我們大家四處尋找，也拜託很多人幫忙」，大兒子難過地說，直到警方通知前往指認遺體，看見衣著就覺得熟悉，今天來瑞穗親眼看，「只看一眼特徵就確定是爸爸」。

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗。記者翁至成／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗。記者翁至成／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

立委陳瑩為花蓮災區募志工 呼籲公私單位讓受災戶返鄉救災

影／總統授權國軍入民宅 店家急攔官兵：幫我抬大冰箱好不好？

洪水衝破馬太鞍溪提防達2800公尺！今起投混凝土塊、太空包防護

圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪

相關新聞

光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗...

花蓮洪災黃金救援期倒數 12縣市400多人分9路全力搶救失聯14人

花蓮縣光復鄉洪水災情進入第4天，黃金72小時搶救期將在下午4時到期，連同花蓮在內，12縣市投入逾400人力，今天擴大搜索...

影／總統授權國軍入民宅 店家急攔官兵：幫我抬大冰箱好不好？

花蓮光復鄉重建家園路迢迢，賴清德總統昨強調授權國軍可進民宅，有小吃店老闆娘見到軍方在路上清除泥沙，馬上攔下官兵拜託，「幫...

花蓮堰塞湖水位再降…面積剩16公頃 維持紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨日湖面積為16公頃，較災前140公頃已明顯縮小，蓄水量剩1100萬噸，目前水位1026公尺再下降11...

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，全國一心動員救災，除了政府單位以外，不少民間團體、志工、善心人士紛紛投入搶救、送物資。有35萬粉絲追蹤的臉書粉專「小劍劍-務農夫婦x田園日記 」在臉書發文，自己的員工自發性地幫忙扛罹難者的大體，讓他感動又佩服地大讚「你們很棒」。

手拿清淤工具…區間車乘客全在光復站下車！數萬網友感動：同島一命

「光復站」湧現最美台灣人！一名網友今(26)日上午在Threads發出多則影片、照片，指出花蓮馬太鞍堰塞湖溢流後造成嚴重災情，全台民眾紛紛搭火車的區間車車班到花蓮光復車站，讓她大呼太感動，其他網友則紛紛一致認為，這就是台灣人同島一命、沒有顏色的溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。