影／花蓮洪災泥沼吞噬人！男險滅頂驚呼救 特搜隊員急搶命

花蓮堰塞湖溢流，造成光復鄉一片泥濘，堆成泥沼，高雄市特搜隊員搜尋失蹤者，竟發現1名中年男子深陷泥沼，幾乎滅頂，趕緊救出他，他上到安全區域，一身泥濘，才鬆了一口氣。

高雄市消防局特搜隊昨天上午11時20分許，派遣2車6人在花蓮光復鄉大安八街與忠孝路一帶搜尋失蹤者。特搜人員說，突然1名婦人跑來求救，說有人沉入泥沼，情況危急。

特搜隊員柯建安、王品翔要去救人，但泥沼深度難測，向附近居民借用多塊木板，增加腳踩面積，才鋪一塊塊木板向前進，發現60多歲的潘姓男子露頭掙扎，上身雖趴在泥沼上，但下半身仍深陷其下，趕緊上前鋪1塊大木板，讓潘男翻身到木板上才救潘男脫困，帶他脫離泥沼區，撿回生命。

潘男一臉驚恐向特搜隊員說，他原本要過去拍車輛陷進泥沼，沒想到自己踩進去越陷越深。潘男當時只能大聲呼救，幸好有婦人聽到求救聲，又有特搜隊經過協助脫困，他才撿回一命。

特搜隊員說，遇到深陷泥沼的自救方式，要盡快趴在地上，增加身體在泥沼的面積，才不會越陷越深，潘男就引用這種方法也救了自己。

