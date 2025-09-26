快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

影／花蓮洪災泥沼吞噬人！男險滅頂驚呼救 特搜隊員急搶命

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
花蓮洪災，潘姓男子深陷泥沼，幾乎滅頂，幸獲高雄市特搜隊員救出。記者林保光／翻攝
花蓮洪災，潘姓男子深陷泥沼，幾乎滅頂，幸獲高雄市特搜隊員救出。記者林保光／翻攝

花蓮堰塞湖溢流，造成光復鄉一片泥濘，堆成泥沼，高雄市特搜隊員搜尋失蹤者，竟發現1名中年男子深陷泥沼，幾乎滅頂，趕緊救出他，他上到安全區域，一身泥濘，才鬆了一口氣。

高雄市消防局特搜隊昨天上午11時20分許，派遣2車6人在花蓮光復鄉大安八街與忠孝路一帶搜尋失蹤者。特搜人員說，突然1名婦人跑來求救，說有人沉入泥沼，情況危急。

特搜隊員柯建安、王品翔要去救人，但泥沼深度難測，向附近居民借用多塊木板，增加腳踩面積，才鋪一塊塊木板向前進，發現60多歲的潘姓男子露頭掙扎，上身雖趴在泥沼上，但下半身仍深陷其下，趕緊上前鋪1塊大木板，讓潘男翻身到木板上才救潘男脫困，帶他脫離泥沼區，撿回生命。

潘男一臉驚恐向特搜隊員說，他原本要過去拍車輛陷進泥沼，沒想到自己踩進去越陷越深。潘男當時只能大聲呼救，幸好有婦人聽到求救聲，又有特搜隊經過協助脫困，他才撿回一命。

特搜隊員說，遇到深陷泥沼的自救方式，要盡快趴在地上，增加身體在泥沼的面積，才不會越陷越深，潘男就引用這種方法也救了自己。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

影／堰塞湖溢流重創花蓮 國民黨團批民進黨大吃人血饅頭

嘉市馳援花蓮災後復原 黃敏惠：以專業與溫度展現守望相助

一個光復鄉災民的心聲 政治人物吵架比洪水還痛心

相關新聞

光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗...

花蓮洪災黃金救援期倒數 12縣市400多人分9路全力搶救失聯14人

花蓮縣光復鄉洪水災情進入第4天，黃金72小時搶救期將在下午4時到期，連同花蓮在內，12縣市投入逾400人力，今天擴大搜索...

影／總統授權國軍入民宅 店家急攔官兵：幫我抬大冰箱好不好？

花蓮光復鄉重建家園路迢迢，賴清德總統昨強調授權國軍可進民宅，有小吃店老闆娘見到軍方在路上清除泥沙，馬上攔下官兵拜託，「幫...

花蓮堰塞湖水位再降…面積剩16公頃 維持紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨日湖面積為16公頃，較災前140公頃已明顯縮小，蓄水量剩1100萬噸，目前水位1026公尺再下降11...

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，全國一心動員救災，除了政府單位以外，不少民間團體、志工、善心人士紛紛投入搶救、送物資。有35萬粉絲追蹤的臉書粉專「小劍劍-務農夫婦x田園日記 」在臉書發文，自己的員工自發性地幫忙扛罹難者的大體，讓他感動又佩服地大讚「你們很棒」。

手拿清淤工具…區間車乘客全在光復站下車！數萬網友感動：同島一命

「光復站」湧現最美台灣人！一名網友今(26)日上午在Threads發出多則影片、照片，指出花蓮馬太鞍堰塞湖溢流後造成嚴重災情，全台民眾紛紛搭火車的區間車車班到花蓮光復車站，讓她大呼太感動，其他網友則紛紛一致認為，這就是台灣人同島一命、沒有顏色的溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。