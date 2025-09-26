基隆謝國樑、邱佩琳捐1月薪資助花蓮 救助金專戶也捐200萬
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流光復鄉重創，基隆市長謝國樑與副市長邱佩琳今天宣布各捐出1個月薪資，社會救助金專戶也捐出200萬元，協助花蓮度過難關。
謝國樑說，24日他與花蓮縣長徐榛蔚直接溝通、了解災區需求後，盤點車輛、機具支援災後清理，昨天市府盤點可投入的車輛、機具與人力，昨晚已到達花蓮支援災後清理工作。
謝國樑今天宣布，除與邱佩琳各自捐出1個月薪資外，亦結合市民的愛心，透過社會救助金專戶捐出200萬元，協助花蓮度過最艱困的時刻。
謝國樑表示，花蓮災情嚴峻，基隆市將以實際行動展現對災區的關懷與支持。他期盼能藉此拋磚引玉，引領更多企業、團體及民眾共同響應，齊心協力幫助花蓮走過重建之路。他也承諾，未來仍會持續盤點資源，提供花蓮更多所需的協助。
謝也說，天災雖奪走花蓮家園，但無法摧毀人民的勇氣與團結。他呼籲社會各界一同加入援助行動，當大家願意多盡一分心力，就能凝聚成強大的支持，成為花蓮最堅實的後盾。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言