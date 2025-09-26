立委陳瑩為花蓮災區募志工 呼籲公私單位讓受災戶返鄉救災

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

樺加沙颱風導致馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水淹沒花蓮光復鄉街道及多數民宅，目前災區居民正努力清理家園，但非常缺乏人力協助。立委陳瑩呼籲各界伸出援手，希望透過招募志工，協助災區居民清理環境，恢復家園。

在災害來臨當天，陳瑩團隊第一時間進入災區，協助鄉親撤離，並安撫災民的心情。由於災區多數為長者，許多人罹患慢性病必須按時服藥，但撤離過程中藥品遭大水泡爛或來不及帶出。陳瑩當晚立即聯絡衛福部長石崇良，協調主動送藥到災區，並同時宣布災民可「看病免健保卡」與「藥品重複領取」措施，隔天醫療團隊也隨即進入災區照護長者，確保大家的健康安全。

花蓮光復鄉目前進入災後復原階段，許多獨居長者根本無力打掃、清理滿是淤泥的房舍，因此陳瑩呼籲大家可以加入志工行列，協助受災戶進行家園清理，讓災民能夠儘快恢復正常生活。有意願加入志工行列，可以直接與陳瑩團隊聯繫。

光復鄉的居民以長者居多，很多都是子女在外地打拚工作，無法即時返鄉支援。我在此誠懇呼籲所有公私部門，應該體諒並支持家中有受災戶的員工，給予假期讓他們可以回家陪伴長輩，協助清理房屋重建家園。

