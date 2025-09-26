小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

花蓮光復鄉救災黃金72小時倒數，截至上午10時，已尋獲17具遺體，其中14具已移出並完成相驗，另外3具因被大量泥沙包裹，還待清除移出，其中一人疑為6歲女童小沂的乾姑丈；另有11人失聯持續搜救中。

中央災害應變中心前進協調所今天上午說明搜救進度，消防署副署長簡萬瑤表示，這次災害搜救共出動10個機關、11個單位，動員1158人次執行任務，救出686人、受傷68人、失聯11人。

簡萬瑤說，目前確認死亡人數14人，都已送到瑞穗生命紀念園區由檢警相驗，另外還有3具遺體，在屋內被大量泥沙包裹，或者家具壓住，還待移出，其中一人疑為6歲女童小沂的乾姑丈。

他表示，11名失聯者大部分分布在佛祖街、中正路、自強路、中學路及太平路，透過警政系統及現場清理，確認是否能聯繫上，也持續在搜救中。

商品推薦