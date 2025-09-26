救小沂「阿公」仍失蹤…女兒心痛：爸爸很偉大 希望快點找到

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
屏東縣搜救人員今天持續找尋女童小沂失聯的阿公（乾姑丈），從鐵皮屋頂中不斷地將屋內的水舀出來。記者劉星君／翻攝
屏東縣搜救人員今天持續找尋女童小沂失聯的阿公（乾姑丈），從鐵皮屋頂中不斷地將屋內的水舀出來。記者劉星君／翻攝

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，6歲女童小沂因阿婆（乾姑姑）、阿公（乾姑丈）將她托上橫梁得以保命，乾姑姑不幸罹難、乾姑丈仍失蹤，今天搜救行動持續。對於網路誤傳阿公遺體尋獲，他的女兒表示，至今還未能搜尋到她的父親遺體，「爸爸很偉大，犧牲了自己」，感謝屏東搜救隊的救援，「請繼續搜尋爸爸，好讓逝者得以安息，除了心碎，還是感謝再感謝」。

「James hsieh 的幹譙時間」臉書粉專昨晚寫下花蓮光復鄉佛祖街受災民眾故事，包括6歲女童在大水灌進來時，兩老奮力用疊羅漢方式，將她托上鐵皮屋頂的橫梁，兩老犧牲自己換女童一命。並提及小沂救出後，兩名長者遺體運出。

屏東縣消防局搜救團隊今天持續尋找小沂失聯的「阿公」，由於小沂說「阿公救了我」，搜救隊員研判人還受困屋內，阿婆遺體則是昨在屋頂燈具旁被發現。

王姓女網友留言，指罹難者是她的家人，「至今還未能搜尋到爸爸的大體！爸爸很偉大！犧牲了自己！換回孫女一命！我的心、真的好痛！不知道大家看到水淹整個平房的慘況！是否能感受到家屬的絕望！感謝屏東搜救隊的救援！請繼續搜尋爸爸！好讓逝者得以安息，除了心碎！還是感謝再感謝」。

其他網友留言指消息紛亂，也有消息說人找到了，希望能儘快找到人。王姓女網友回覆，「還沒找到！希望快點找到爸爸的大體！讓逝者安息，感謝各搜救隊的幫忙，爸爸是很善良的人！他不應該還在那裡的！我的心好不捨！好痛」。

