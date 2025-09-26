影／總統授權國軍入民宅 店家急攔官兵：幫我抬大冰箱好不好？

花蓮光復鄉重建家園路迢迢，賴清德總統昨強調授權國軍可進民宅，有小吃店老闆娘見到軍方在路上清除泥沙，馬上攔下官兵拜託，「幫我把大冰箱抬起來好不好？都卡住了，沒辦法弄」，官兵立即入內合力抬起大冰箱後，也拿起鐵鏟清除店內泥沙。

搶災進入第四天，光復鄉市區街道仍布滿泥濘，軍方已評估重建家園約2到4周，今天一早仍投入大量兵力清理家園，官兵拿起鐵鏟清除泥沙，另外，光復鄉連日瀰漫腐敗汙泥味道，化學兵一早也出動幫忙在各個角落清消。

今年7月丹娜絲颱風重創南部，賴清德視察回應災民，法律規定國軍不得進入民宅，引發爭議；不過賴清德昨視察光復鄉災區指出，這次情況特殊，授權國防部長顧立雄及指揮官，在避免誤解的狀況下，國軍可以進入幫忙，不管是搬離大型家具或清除汙泥都可以。 國軍官兵合力抬起大冰箱。記者季相儒／攝影 國軍官兵合力抬起大冰箱。記者季相儒／攝影 化學兵在街道執行清消。記者季相儒／攝影

