洪水衝破馬太鞍溪提防達2800公尺！今起投混凝土塊、太空包防護

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，數千萬噸洪水衝破堤防沖入光復市區，釀成慘重死傷，因堤防破損連日來溪水持續流入，影響救災。水利署表示，昨天實地勘察堤防受損逾2000公尺，超過預期，今起投放混凝土塊、太空包，只要天候狀況許可，目標2周內完成暫時保護措施，並強化監測說明。

光復鄉23日洪災，黃金72小時搶救期進入倒數，但佛祖街等重災區積水未退，甚至因溪水流入水位提高，昨晚搜救工作一度被迫暫停；今天凌晨1時許，部落族人觀察水不斷從馬太鞍溪沿佛祖街滿上來，呼籲地勢較低的民眾避難。

水利署第九河川分署表示，這次溢流量超過原本堤防設計容量的4倍，前幾天因為降雨量大只能採空勘，估算堤防破損約300公尺；昨天放晴後地勘災，受損程度超過預期，達2870公尺。

第九河川分署表示，今天又開始下雨，仍展開搶險工作，已調度5噸型混凝土塊及太空包，也要做土堤阻水，盼減少溪水持續流入市區，只要天氣許可，目標在2周內完成臨時的保護措施，明年農曆年前完成加固，整體復建工程預計在明年4月汛期前完成。

中央災害應變中心前進協調所總指揮官、經濟部次長賴建信表示，昨晚部分水流流到佛祖街，經掌握是從東邊野溪流入馬太鞍溪，再經過開口堤防流出。今天已請林保署、水利署等相關單位架設緊急簡易設施監測，安排志工在3個時間點主動向地方說明溪流監測狀況，讓民眾知道相關訊息。 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，衝破堤防造成嚴重災情，從高空俯瞰，住戶家泡在泥流中，有如災難現場。記者杜建重／攝影

