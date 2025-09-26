嘉市馳援花蓮災後復原 黃敏惠：以專業與溫度展現守望相助

花蓮縣光復鄉樺加沙颱風堰塞湖溢流洪災，受創嚴重，嘉義市政府第一時間啟動跨局處協調，動員人力、機具與物資前往支援。市長黃敏惠上午特別到消防局，為出發的救援人員打氣，期勉救災團隊以專業協助災後復原，也把嘉義市的關懷與溫暖送到花蓮。

黃敏惠指出，在得知花蓮災情後，市府隨即透過消防局與花蓮縣消防局橫向聯繫，並盤點各局處可投入的救災人力與物力，迅速完成整備。此次由嘉義市消防局動員10名具山域、水域豐富經驗的特搜人員，攜帶動力橡皮艇、無人機與破壞器材等裝備，聯同環保局2車2台山貓及4名人員，投入光復鄉及周邊地區的清淤、救援與環境復原工作，並將配合中央災害應變中心與花蓮縣政府的統一調度。

她強調，災後復原不僅需要政府力量，也需要民間響應。九華山地藏庵董事長蔡爾健、嘉義城隍廟董事長賴永川及福添福社會福利基金會董事長陳素月，都在第一時間號召捐助，三方各捐出100萬元。她也捐出1個月薪資，希望能與各界一起協助花蓮早日重建。

黃敏惠回顧，7月嘉義市曾受丹娜絲風災重創，所幸各地即時伸出援手，其中花蓮特搜隊及在花蓮的嘉義鄉親都給予嘉義市莫大協助。如今嘉義市也以行動回饋，展現「患難見真情」的互助精神。她表示，這次馳援不只是人力與機具的輸送，更代表嘉義市與花蓮人民同心守望，期待專業救援能加速光復鄉的復原腳步，讓災區居民早日回歸正常生活。

