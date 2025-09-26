手拿清淤工具…區間車乘客全在光復站下車！數萬網友感動：同島一命

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮光復車站前方的中正路變成泥巴路，滾滾泥流衝進家中，大水退去後，被住戶清理到門口的泥巴成了小土堆，怎麼清都清不完。 記者杜建重／攝影
「光復站」湧現最美台灣人！一名網友今(26)日上午在Threads發出多則影片、照片，指出花蓮馬太鞍堰塞湖溢流後造成嚴重災情，熱心民眾紛紛搭台鐵區間車到花蓮光復車站，讓她大呼太感動，其他網友也紛紛一致認為，這就是台灣人同島一命、沒有顏色的溫暖。

原po在Threads表示：「所有的人，都在光復站下車！這個畫面太感動。」畫面中，不少台灣人手持畚斗、長柄地板刷、坐墊、水桶等清淤工具，或大包小包的救難物資在光復站下車，其中也有不少慈濟團體人士跟著上車，一名衣服背後全濕的師父並向乘客道早安，展現難得的區間車風情。

該則貼文發布僅1、2小時，就引來逾2萬名網友按讚，眾人紛紛留言「這才是台灣」、「台灣人真的很有愛，哪裡有難，哪裡就有人」、「危急的時候拋開立場，幫就對了」，盛讚這就是台灣人同島一命、沒有顏色的溫暖。

有人感動到眼眶泛淚，「看了眼睛霧茫茫正常嗎？台灣人最美的風景真的是人，那麼善良，同島一命，不分你我！」也有人分享捐款資訊，如球芽基金捐款資訊、慈濟靜思精舍動員送餐等具體協助，呼籲大家理性捐款、持續關注重建需求。

雖然留言中仍有部分政治爭論，但更多網友選擇呼籲「不要談政治，多一些感謝與加油」。有志工表示，災區真正需要的是長期協助，包括清淤、交通修復，以及後續孩子們的生活重建，也感謝「花蓮很勇敢，因為有你們在背後支撐，一份份物資，是最堅固的後盾！」

