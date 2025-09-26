快訊

花蓮堰塞湖水位再降…面積剩16公頃 維持紅色警戒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖蓄水量已明顯下降，但溢流仍會沖刷壩體，壩體持續下切，周圍地質仍不穩定，因此持續維持紅色警戒。圖／農業部提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨日湖面積為16公頃，較災前140公頃已明顯縮小，蓄水量剩1100萬噸，目前水位1026公尺再下降113公尺，但溢流仍會沖刷壩體，壩體持續下切，周圍地質仍不穩定，農業部仍持續維持紅色警戒。中央災害應變中心今早統計花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流最新人員傷亡為14死11失聯100人受傷。

衛福部統計，截至今天上午7時，花蓮縣光復鄉共開設3處收容處所，收容528 人；另原民會於馬太鞍教會、 太巴塱教會、阿陶莫文建 站及東富活動中心等4場地開放收容，共收容495人。

農業部表示，此次農業總損失約2億5730萬元，以花蓮縣損失2億5700萬元，占99.9％，最為嚴重，台東縣損失30萬元，占0.1％，較為嚴重。

農業受損作物主要為二期水稻，損失金額738萬元，其次為西瓜、大豆、冬瓜及南瓜等其他蔬菜；民間設施估計損失約2億4371萬元，主因花蓮縣農田埋沒304公頃及台東縣漁船毀損所致。

資料來源／中央災害應變中心
堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮

