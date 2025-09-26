影／別回家！今下雨傷亡慘重佛祖街又淹了…搜救人員也不敢貿進

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖進光復鄉市區釀災。今天是事發後第4天，佛祖接搜救行動持續進行，包含小沂的乾姑丈；雖然昨天才開道，但一早又下雨，泥水再灌上道路，增加搶救難度，搜救人員目前嘗試進入中。

一名怪手駕駛透露，他今早7點就到場，一直到9點多仍在等待鋪在地面的鐵板，以利大型重機具進入佛祖街，就怕陷下去，也不敢貿然前進，「如果冒險的話，等一下救人沒救到，到時候還要被人家救。」

而搜救人員原預計8點進入佛祖街周邊搜救，因今早又開始下雨，導致淤泥又湧上原已清淤的街道，大型機具一度無法進入搜救；現場也有一輛農耕機要進入，但因前方道路的水位仍高，最後還是退出而未繼續前行；稍早有住戶嘗試徒步走過去，滿地泥濘寸步難行，仍執意要回家查看。

目前9時許，陸續有幾批搜救人員和國軍嘗試進入佛祖街。

臉書粉專「Fata’an 年祭」今凌晨0時許陸續發文，部落第一線族人自主去關心追蹤水的動態，提醒大家注意安全，水不斷的從佛祖街滿上來了，也已通報119。

粉專凌晨1時許分享湍急水流的畫面，再度提醒堰塞湖危機尚未解除，指馬太鞍溪河川已被砂石填滿，水不斷的從馬太鞍溪，沿佛祖街滿上來了，請居民一定注意安全，住在地勢較低的，請到光復國小和長老教會，拜託「晚上不要在家裡。」 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉市區慘重災情，今天是事發後第4天，佛祖接搜救行動持續進行，一早又下雨，搜救人員目前嘗試進入中。記者林佳彣／攝影 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉市區慘重災情，今天是事發後第4天，佛祖接搜救行動持續進行，一早又下雨，搜救人員目前嘗試進入中。記者林佳彣／攝影 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉市區慘重災情，今天是事發後第4天，佛祖接搜救行動持續進行，一早又下雨，搜救人員目前嘗試進入中。記者林佳彣／攝影 花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀光復鄉市區慘重災情，今天是事發後第4天，佛祖接搜救行動持續進行，一早又下雨，搜救人員目前嘗試進入中。記者林佳彣／攝影

