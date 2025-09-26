圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成14死，最為嚴重的佛祖街一帶有不少民宅都泡在黑泥中。記者劉學聖／攝影

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患已14死86傷，25日再尋獲兩具遺體，失聯者降至14人，洪水退去的光復市區街道，留下大量泥沙，有的厚達80公分。馬太鞍溪堰塞湖目前是什麼情況？還有危險性嗎？根據林保署航遙測分署航拍結果顯示，昨上午水位1026公尺，和前天比水位降低113公尺，湖面面積16公頃，蓄水量1100萬噸。壩體溢流下切95公尺，殘餘壩高為105公尺，仍相當於35層樓的高度。

文章目錄 看馬太鞍溪堰塞湖變化

溢流破口在哪 看相對災情位置

馬太鞍溪堰塞湖變化 製表／生活中心

還有危險嗎？農業部：馬太鞍溪堰塞湖仍維持紅色警戒

農業部林保署長林華慶指出，目前壩體及周圍地質仍然不穩定，雖然蓄水量減少，但由於集水區上游持續降雨沖刷壩體，會有局部水量流出，堰塞湖仍維持紅色警戒，提醒民眾千萬不要靠近河道。

後續怎麼處理？林保署：開闢便道清運土石

林華慶說，現階段土方比原本的還要減少，中長期的做法可沿溪床開闢一條便道抵達堰塞湖，清運周邊的土石，只不過開闢便道的工程預估至少三個月，且汛期期間也無法動工；但若壩體本身無風險，則可在中上游的地方做梳子壩，不要讓土沙在同一時間很快速的降下來。他指出有好幾個選項，會盡快與專家群討論決定。

農田全部被黑泥覆蓋夷為平地 直擊花蓮馬太鞍溪堤防破口

光復鄉民推測淹水主因，洪水主要是從馬太鞍溪南岸堤防的兩大缺口衝出。本報記者到現場直擊，發現當地原本的農田全部被黑泥覆蓋夷為平地，馬太鞍溪南堤出現高達500公尺的大缺口，滾滾的泥水從這裡灌進光復市區，成為這次淹水的原因，目前現場一片狼藉還無法進入。

馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影

馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水瞬間灌入光復鄉市區，救難人員挺進災區救援。記者劉學聖／攝影

馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行。記者翁至成／攝影

花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，市區滿目瘡痍，民眾無奈清理家園。記者劉學聖／攝影

