圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患已14死86傷，25日再尋獲兩具遺體，失聯者降至14人，洪水退去的光復市區街道，留下大量泥沙，有的厚達80公分。馬太鞍溪堰塞湖目前是什麼情況？還有危險性嗎？根據林保署航遙測分署航拍結果顯示，昨上午水位1026公尺，和前天比水位降低113公尺，湖面面積16公頃，蓄水量1100萬噸。壩體溢流下切95公尺，殘餘壩高為105公尺，仍相當於35層樓的高度。
文章目錄
看馬太鞍溪堰塞湖變化
還有危險嗎？農業部：馬太鞍溪堰塞湖仍維持紅色警戒
農業部林保署長林華慶指出，目前壩體及周圍地質仍然不穩定，雖然蓄水量減少，但由於集水區上游持續降雨沖刷壩體，會有局部水量流出，堰塞湖仍維持紅色警戒，提醒民眾千萬不要靠近河道。
後續怎麼處理？林保署：開闢便道清運土石
林華慶說，現階段土方比原本的還要減少，中長期的做法可沿溪床開闢一條便道抵達堰塞湖，清運周邊的土石，只不過開闢便道的工程預估至少三個月，且汛期期間也無法動工；但若壩體本身無風險，則可在中上游的地方做梳子壩，不要讓土沙在同一時間很快速的降下來。他指出有好幾個選項，會盡快與專家群討論決定。
溢流破口在哪 看相對災情位置
農田全部被黑泥覆蓋夷為平地 直擊花蓮馬太鞍溪堤防破口
光復鄉民推測淹水主因，洪水主要是從馬太鞍溪南岸堤防的兩大缺口衝出。本報記者到現場直擊，發現當地原本的農田全部被黑泥覆蓋夷為平地，馬太鞍溪南堤出現高達500公尺的大缺口，滾滾的泥水從這裡灌進光復市區，成為這次淹水的原因，目前現場一片狼藉還無法進入。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言