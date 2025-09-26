快訊

小沂乾姑丈疑找到了！花蓮洪災累計尋獲17具遺體 11人尚失聯

大阪世博閉幕倒數 預約塞爆門票恐作廢？官方公布解決方案

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

聽新聞
0:00 / 0:00

圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪

聯合新聞網／ 綜合整理

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成14死，最為嚴重的佛祖街一帶有不少民宅都泡在黑泥中。記者劉學聖／攝影
花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成14死，最為嚴重的佛祖街一帶有不少民宅都泡在黑泥中。記者劉學聖／攝影

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患已14死86傷，25日再尋獲兩具遺體，失聯者降至14人，洪水退去的光復市區街道，留下大量泥沙，有的厚達80公分。馬太鞍溪堰塞湖目前是什麼情況？還有危險性嗎？根據林保署航遙測分署航拍結果顯示，昨上午水位1026公尺，和前天比水位降低113公尺，湖面面積16公頃，蓄水量1100萬噸。壩體溢流下切95公尺，殘餘壩高為105公尺，仍相當於35層樓的高度。

文章目錄

看馬太鞍溪堰塞湖變化

馬太鞍溪堰塞湖變化 製表／生活中心
馬太鞍溪堰塞湖變化 製表／生活中心

還有危險嗎？農業部：馬太鞍溪堰塞湖仍維持紅色警戒

農業部林保署長林華慶指出，目前壩體及周圍地質仍然不穩定，雖然蓄水量減少，但由於集水區上游持續降雨沖刷壩體，會有局部水量流出，堰塞湖仍維持紅色警戒，提醒民眾千萬不要靠近河道。

後續怎麼處理？林保署：開闢便道清運土石

林華慶說，現階段土方比原本的還要減少，中長期的做法可沿溪床開闢一條便道抵達堰塞湖，清運周邊的土石，只不過開闢便道的工程預估至少三個月，且汛期期間也無法動工；但若壩體本身無風險，則可在中上游的地方做梳子壩，不要讓土沙在同一時間很快速的降下來。他指出有好幾個選項，會盡快與專家群討論決定。

編輯推薦

溢流破口在哪 看相對災情位置

農田全部被黑泥覆蓋夷為平地 直擊花蓮馬太鞍溪堤防破口

光復鄉民推測淹水主因，洪水主要是從馬太鞍溪南岸堤防的兩大缺口衝出。本報記者到現場直擊，發現當地原本的農田全部被黑泥覆蓋夷為平地，馬太鞍溪南堤出現高達500公尺的大缺口，滾滾的泥水從這裡灌進光復市區，成為這次淹水的原因，目前現場一片狼藉還無法進入。

編輯推薦

馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影
馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影

馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影
馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影

花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水瞬間灌入光復鄉市區，救難人員挺進災區救援。記者劉學聖／攝影
花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水瞬間灌入光復鄉市區，救難人員挺進災區救援。記者劉學聖／攝影

馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影
馬太鞍溪南堤出現大缺口，夾帶黑泥的洪水從這裡灌進市區。記者劉學聖／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行。記者翁至成／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行。記者翁至成／攝影

花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，市區滿目瘡痍，民眾無奈清理家園。記者劉學聖／攝影
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，市區滿目瘡痍，民眾無奈清理家園。記者劉學聖／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

光復鄉無名屍今「確認是鄰長」 大兒子慟：熱心看洪水狀況卻被沖走

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，至今邁入第4天，共尋獲17具罹難者遺體，全數已送往瑞穗鄉生命紀念園區臨時指揮所司法相驗...

花蓮洪災黃金救援期倒數 12縣市400多人分9路全力搶救失聯14人

花蓮縣光復鄉洪水災情進入第4天，黃金72小時搶救期將在下午4時到期，連同花蓮在內，12縣市投入逾400人力，今天擴大搜索...

影／總統授權國軍入民宅 店家急攔官兵：幫我抬大冰箱好不好？

花蓮光復鄉重建家園路迢迢，賴清德總統昨強調授權國軍可進民宅，有小吃店老闆娘見到軍方在路上清除泥沙，馬上攔下官兵拜託，「幫...

花蓮堰塞湖水位再降…面積剩16公頃 維持紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨日湖面積為16公頃，較災前140公頃已明顯縮小，蓄水量剩1100萬噸，目前水位1026公尺再下降11...

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，全國一心動員救災，除了政府單位以外，不少民間團體、志工、善心人士紛紛投入搶救、送物資。有35萬粉絲追蹤的臉書粉專「小劍劍-務農夫婦x田園日記 」在臉書發文，自己的員工自發性地幫忙扛罹難者的大體，讓他感動又佩服地大讚「你們很棒」。

手拿清淤工具…區間車乘客全在光復站下車！數萬網友感動：同島一命

「光復站」湧現最美台灣人！一名網友今(26)日上午在Threads發出多則影片、照片，指出花蓮馬太鞍堰塞湖溢流後造成嚴重災情，全台民眾紛紛搭火車的區間車車班到花蓮光復車站，讓她大呼太感動，其他網友則紛紛一致認為，這就是台灣人同島一命、沒有顏色的溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。