台灣人「愛心太濃稠」花蓮災區物資爆滿 他籲善意分階段：避免成為負擔
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，來自全台的愛心物資源源不絕湧入，但現場卻出現「好心卻添亂」的情況。因民眾自發性捐贈物資，有些卻與當下需求不符，造成大量堆積，讓現場工作人員吃不消。花蓮縣牛犁社區交流協會組長楊富民，在臉書提醒善意需分階段，避免造成災難現場的負擔。
楊富民昨(25)日於臉書分享在光復鄉協助捐贈物資情形。提到自己帶著雨鞋、小鏟子、桶子等清淤工具前往，起初被某局處人員白眼，認為「又是用不到的物資」，但看到物品後，態度立刻轉變，馬上說：「這些我們要！」態度變化之大，讓他很想「白眼回去」。但他也坦言理解現場人員的無奈，「在糖廠那邊，幾乎每分鐘都有一車車的民眾出入，逢人就問物資哪裡捐，捐的物品也不一定是即時所需，真的會造成現場整個動線的困難跟混亂。」
楊富民表示，當下災區的需求瞬息萬變，「上一刻看到要熱食，下一刻就會發現消防、搜救有上千個便當難以消化。」他認為台灣人的良善常常滿溢到「濃稠」，就連受災戶都可以被不同志工問上百次相同的問題，「也因為這樣，我們應該要學習讓善意分階段。」
楊富民提醒，想要貢獻一己之力的人，現階段現場需要人力自備工具協助清除淤泥，若無法到現場，不妨先等等。若想捐物資還沒寄出，也不妨先暫緩，避免送來現場後卻派不上用場。
楊富民建議，災後的援助應該分為「即時救援」與「中長期重建」兩個階段，當下需求為人力協助清除淤泥。隨著入秋、入冬，居民後續也將需要保暖衣物、鞋子、書包、課本，及修繕房屋的金援。
他指出，目前光復鄉報廢的車輛估計超過兩三百輛，許多家庭失去交通工具與生計來源。長期為長者送餐的「一粒麥子基金會」目前有多輛送餐車受損嚴重，「只要想到那些車子是送給許多長輩便當的車輛，就不免感到害怕。」
楊富民說，救災不僅是搶救黃金72小時，災後社區恢復正常功能更需要大量的人力、物資與持續金援。熱心民眾若無法親赴災區，可持續關注中長期重建計畫，選擇在最需要的時間提供對口支援，讓愛心真正轉化為災民的力量。同時提醒大家，除了花蓮，這回包括高雄、台東都有嚴重的災情，花蓮加里洞、阿托莫等部落是馬太鞍溪接花蓮溪的溪流彎道，也有嚴重災情發生，這些地方都需要外界救援。
