獨／光復鄉百歲人瑞死在家 曾孫用「監視器畫面」悲痛看最後一眼

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重災情，至今已釀成14人死亡、86人受傷，其中年紀最長的罹難者，是享耆壽百歲的盧姓人瑞，盧男的22歲曾孫哽咽表示，阿祖與阿嬤、叔叔同住光復鄉老宅，大水來得快又猛，根本措手不及，搜救隊員兩度入屋搜救都找不到阿祖，但隔天他們一入屋就在大門口看到阿祖屍體。他很慶幸當時門檻有一定高度，阿祖遺體才沒有被沖出去屋外，但活下來的阿嬤不斷自責沒有救出阿祖，「阿祖是高壽，大家都很不希望阿祖這麼淒慘地走」。

盧的曾孫回憶，阿祖今年100歲，阿嬤70多歲，叔叔44歲、患有輕度智能障礙，平日全靠阿嬤獨力照顧，自己大學畢業後到台北工作，最放心不下的也是這個家，每月都會回來探望，為了隨時掌握狀況，特地在屋內裝設即時監視器，卻沒想到，這支監視器成了記錄悲劇的見證。

「那天我正在台北上班，接獲災情立刻打開監視器，看到水已經淹到小腿，阿祖還在房間，阿嬤和叔叔則站在屋外，正試圖回屋救人」，他語帶顫抖地說，「我們家剛好在巷尾，水從後面和側邊湧進來，短短幾秒就灌進屋裡，根本來不及反應」。

他說，過去村裡也會淹水，但頂多到膝蓋，家人認為阿祖待在房間內比較安全，孰料這次水勢猛烈到難以想像，阿祖似乎也感覺不對勁，才緩緩從房間走到客廳，沒多久水位迅速上升，阿祖一度伸手想扶住椅子卻仍被水吞沒，沒多久監視器也被沖倒，「我看到最後一秒是他浮在水上，後面就沒有畫面了，我當下馬上瘋狂打119、110，但水真的太大沒辦法救」。

他說，屋外的阿嬤拚命想打開後門救人，卻因水壓過重根本推不開，最後在鄰居協助下，與叔叔一起爬上屋頂逃生。

然而救援過程並不順利，盧男的外孫女氣憤指出，災難當下打遍救難單位電話都打不通，好不容易聯絡上119，對方竟回應「要先自救啊」，她痛心回問「你叫一個百歲老人怎麼自救？」雖然消防人員隨後趕到，救出屋頂上的阿嬤與叔叔，但兩度入屋搜尋都找不到阿祖。

直到隔日下午，盧男兒子和外孫親自趕回光復老家，立刻在大門口的客廳椅子旁找到阿祖冰冷的遺體，「很慶幸當時門關著，遺體沒有被沖出屋外」。

他說，阿嬤事後一直自責沒能救出阿祖，但他心疼認為阿嬤只有140公分高，能活下來已經很不容易，「因為阿祖是高壽，大家都很不希望阿祖這麼淒慘的走，希望她很光榮的出殯，所以當時送到瑞穗生命園區說可以立刻火化時，就直說要再轉到花蓮市立殯儀館存放」。

談起這場災難，盧男外孫女滿是憤慨與無奈說，這一切其實可以避免，因為光復鄉早在預警範圍內，卻沒有實質撤離，「這裡住的幾乎都是老人，警報聲又太小根本聽不到，如果當時能逐戶敲門或巡邏廣播，或許就能多救幾條命」。

儘管悲痛難以言喻，盧男家人仍滿懷思念回憶阿祖，阿祖是勤勞的農民，即使年邁略有失智仍每天走來走去，幫忙燒柴煮水、替鄰居掃地，「他覺得人不能閒著，不動就會渾身不對勁」。 花蓮洪災百歲人瑞家中溺斃，盧姓男子表示，所幸大門門檻高度足夠，未讓洪水把阿祖的遺體沖出屋外。記者翁至成／攝影 花蓮洪災，盧姓男子與家人返家清理災後殘骸，著手重建家園。記者翁至成／攝影 花蓮洪災，盧姓男子與家人返家清理災後殘骸，著手重建家園。記者翁至成／攝影

