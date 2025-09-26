花蓮災後清理家園前 先拍照存證、做好垃圾分類

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復地區民宅損失嚴重。災民趁水退去後清理家園，花蓮縣府提醒，務必將財損、淹水或淤積高度拍照存證，以利未來申請補償，清運垃圾也須做好分類。

花蓮縣府社會處長陳加富接受中央社記者採訪表示，民眾在清理家園前，務必保存事證，將淹水或泥流堆積高度以捲尺等方式標記拍照，房屋毀損狀況也要拍攝照片，家電、家具損壞若能提供購買收據，都能作為未來公部門補償機制的申請依據。

花蓮縣府表示，雖目前沒有明確的補償機制，但相關補償涉及衛服部、內政部、交通部、國土署、基金會或紓困貸款補貼等，無論哪個單位都需要提供事證以加快核定。

另外，災民陸續返家清理家園，花蓮縣環保局呼籲，由於光復垃圾掩埋場災損封閉，目前已協調台糖提供場地暫置垃圾，提醒民眾務必做好垃圾分類。

花蓮縣府表示，因大水沖至街道的車輛，依「災害防救法」將陸續移至大農大富平地森林園區停車場，以維持交通順暢。

花蓮縣環保局表示，民眾自行清理可將大型家具、泥沙等分開堆放路邊，並向村長登記，環保局將安排車輛前往清運，待清運告一段落，會安排國軍進行消毒。

