花蓮洪災黃金救援期倒數 12縣市400多人分9路全力搶救失聯14人

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
新北市政府消防局大力協助花蓮救災，投入96名救災人員、2隻搜救犬、25輛救災車輛、10架空拍機及3艘橡皮艇。圖／新北市政府消防局
新北市政府消防局大力協助花蓮救災，投入96名救災人員、2隻搜救犬、25輛救災車輛、10架空拍機及3艘橡皮艇。圖／新北市政府消防局

花蓮縣光復鄉洪水災情進入第4天，黃金72小時搶救期將在下午4時到期，連同花蓮在內，12縣市投入逾400人力，今天擴大搜索範圍，兵分9處，把握關鍵時刻搶救失聯的14人。

截至昨晚為止，堰塞湖溢流災情已造成14人死亡，檢方都已完成相驗工作，但有2人身分待確認。另外還有14人失聯，由消防人員全力搜救中。

花蓮縣消防局長吳兆遠說，感謝各縣市支援人力投入救災，今天連同花蓮共有12縣市，超過400人，帶著10隻搜救犬及各式器材，兵分9路擴大搜索。

花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，因人手較充裕，決定擴大範圍，採地毯式搜索，目前區分成9區，包括先前沒有搜過的吉利潭一帶，另也思考民眾若被水沖到馬太鞍溪，可能漂到下游，也會往下游搜尋，而失聯者大部分都集中在市區，也是搜救的重點。

搜救人員原本打算連夜搜索，但市區佛祖街在晚間積水又漲高，搜救工作被迫暫停。簡弘丞說，今天一早就會出動，大家都希望快一點找到人。

花蓮光復市區滿目瘡痍，各縣市救難人員把握黃金搶救期，今天持續全力搜救。本報資料照片
花蓮光復市區滿目瘡痍，各縣市救難人員把握黃金搶救期，今天持續全力搜救。本報資料照片

9月23日下午3時28分，花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖因颱風暴雨溢流，近6800萬噸的洪水泥流傾瀉而下。那一刻，大自然的怒吼淹沒了道路、村落，留下的是破碎的人心。堰塞湖洪患造成嚴重死傷，已有14人罹難，迄今仍有14人失聯，處處可見家破人亡的景象。

