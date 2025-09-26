花蓮洪災黃金救援期倒數 12縣市400多人分9路全力搶救失聯14人
花蓮縣光復鄉洪水災情進入第4天，黃金72小時搶救期將在下午4時到期，連同花蓮在內，12縣市投入逾400人力，今天擴大搜索範圍，兵分9處，把握關鍵時刻搶救失聯的14人。
截至昨晚為止，堰塞湖溢流災情已造成14人死亡，檢方都已完成相驗工作，但有2人身分待確認。另外還有14人失聯，由消防人員全力搜救中。
花蓮縣消防局長吳兆遠說，感謝各縣市支援人力投入救災，今天連同花蓮共有12縣市，超過400人，帶著10隻搜救犬及各式器材，兵分9路擴大搜索。
花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，因人手較充裕，決定擴大範圍，採地毯式搜索，目前區分成9區，包括先前沒有搜過的吉利潭一帶，另也思考民眾若被水沖到馬太鞍溪，可能漂到下游，也會往下游搜尋，而失聯者大部分都集中在市區，也是搜救的重點。
搜救人員原本打算連夜搜索，但市區佛祖街在晚間積水又漲高，搜救工作被迫暫停。簡弘丞說，今天一早就會出動，大家都希望快一點找到人。
