請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，全國一心動員救災，除了政府單位以外，不少民間團體、志工、善心人士紛紛投入搶救、送物資。有35萬粉絲追蹤的臉書粉專「小劍劍-務農夫婦x田園日記 」在臉書發文，自己的員工自發性地幫忙扛罹難者的大體，讓他感動又佩服地大讚「你們很棒」。

小劍劍發文表示原本昨（25）日要請員工幫忙送物資，但是他們僅透露「有事」不方便拒絕，直到晚上9點多再打電話給員工，才得知對方仍在災區，剛好準備要離開。他好奇員工們一整天在災區做什麼，對方才回答「幫忙扛大體」，而且是從一大早忙到晚上，隔天還要再繼續。

其中有一名員工傳了照片給他看，並表示當搜救人員在河床發現罹難者大體，並從泥沙移出來後，他們的工作就是協助將大體抬了兩公里到在安置處，另外在災區房子裡發現大體，清理開來後他們就協助扛出來。小劍劍聽了當場無語，心中百感交集地說，「這些事情是一般人無法勝任的！他們都是義務自發性的」。

他說從一場災難裡，看到多少人都是義務而自發性的伸出援手，每個人不計代價，團結努力的協助救災，讓身為花蓮人的他非常感謝，「謝謝大家在花蓮受了傷，都站了出來」。

對於員工暖心的舉動，小劍劍表示自己只記得給災民送水，卻忘記了給員工們送冰飲料，因此當他詢問有什麼需要的時候，員工只簡單地說「天氣很熱，想喝冰的飲料」，讓身為老闆的他霸氣地說，「我不只會給你們冰的飲料，等忙完，我還會給你們大大的紅包」，並感謝他們協助災民，把他們思念的親人，從河床泥沙裡扛出來。

貼文引起許多回響，「好老闆擁有一群好員工，天佑花蓮，希望災區盡快重建，讓居民回復以往生活」、「好感動，謝謝你們無私的大愛」、「很棒的員工，因為有很棒的老闆」、「感謝每一位進到災區現場的人，你們就是扶困救災的人間菩薩，花蓮的災情真是太嚴重了」、「願神賜福你們，花蓮加油」、「謝謝，你們都是台灣英雄」。

小劍劍事後也在留言區透露，當災民抱住他並致謝的時候，自己並沒有哭，但聽到員工做了連他都無法勝任的事，卻紅了眼眶，忍不住大讚，「我的員工，很棒，超感動的，當老闆的我都快哭了」。

商品推薦