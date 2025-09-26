影／光復災區泥沙如流沙 嘉邑行善團挖土機隊扮開路先鋒助搶救

花蓮縣堰塞湖溢流，傾瀉而下的泥砂瞬間沖入光復鄉聚落，造成慘重死傷與財物損毀。災區一片泥濘，堆積厚度甚至高達1層樓，受困居民陷入險境，搜救與清理工作步步艱難。嘉義市嘉邑行善團號召志工組百人援隊，昨天歷經7時車程趕赴災區，投入清理與救援行列。協助居民清理家園，更成為搜救隊伍的「開路先鋒」。

他們出動重型挖土機與機具，先行推進災區泥沙，為後續縣市特搜隊員開出通道。救援過程中，志工們親眼見到泥沙深埋街道，步行難以脫困，宛如陷入流沙般危險。即使如此，他們仍不畏艱辛，一整天從白天奮戰到入夜，進度從林森路推進約300公尺，再延伸至重災區的佛祖街，過程中更挖掘出1具罹難者遺體，場面沉重。

「泥沙真的像海浪一樣吞沒街道，我們每一步都可能陷進去，沒辦法單靠人力，只能靠重機具慢慢推進。」志工形容，眼前的場景猶如廢墟，房舍半掩於泥沙中，許多物品散落泥中難以辨認。他說，推進過程中，每一次鏟斗下去，都懷疑會不會挖出受困的居民，心情十分沉重。

受災戶多數安置在活動中心，當地居民見到行善團志工進駐，不斷表達感激之情。雖然志工們體力消耗極大，從早忙到晚筋疲力竭，但想到災民遭逢巨變，仍咬牙堅持。他們表示，只要想到「災民失去家園，甚至還有人命危險」，就放不下心，必須盡一分力。行善團總幹事蔡坤章說，看到災區慘狀，只覺得「同島一命」，能幫多少是多少，不計辛勞。他強調，志工們沒有怨言，晚上便在活動中心打地鋪休息，用餐則由縣政府協助供應。

今天,行善團將繼續留守災區,持續操作重機具推進,配合特搜隊深入災區尋找失聯者。他們期盼能盡快找到仍下落不明的居民,減少更多家庭的悲痛。洪災凸顯極端天候下山區聚落的脆弱,行善團志工義無反顧投入,成為災民眼中即時希望與支柱。

