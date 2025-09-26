特戰搜救兵 攜生命探測器馳援花蓮

國軍馳援花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，昨日出動原定執行國慶巨幅國旗的CH-47SD大型運輸直升機，載運特戰及工兵官兵，攜帶生命探測器等搜救裝備，支援花蓮救災。此外，軍方也增派AAV-7兩棲突擊車、重型工兵機具、照明車組，並且開設野戰沐浴站，讓官兵與災民都能享有熱水盥洗。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流意外後，為把握黃金七十二小時救難時效，軍方昨日出動CH-47SD大型運輸直升機，載運廿多名特戰搜救兵力及五三工兵群官兵，攜帶生命探測器等搜救裝備，直接由北部飛往花蓮，直升機在光復鄉大農大富森林園區降落，官兵隨即卸下大批搜救裝備及器材，投入救災任務。

國防部今年國慶規畫由CH-47CD運輸直升機吊掛巨幅國旗，由UH-60M黑鷹直升機護航飛越總統府前，原定昨清晨執行航線空勘任務，並進駐松山機場。不過周三臨時宣布取消，各型直升機機整備待命增援花蓮。

軍方已在光復地區成立救災前進指揮所，由陸軍副司令張台松中將進駐指揮各支援部隊全力協助救災，並調動北部、南部各部隊跨區支援當地，海軍陸戰隊也再增援四輛AAV-7兩棲突擊車，協助道路中斷重災區的物資運送、民眾後送等任務。

