聽新聞
0:00 / 0:00

特戰搜救兵 攜生命探測器馳援花蓮

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

國軍馳援花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，昨日出動原定執行國慶巨幅國旗的CH-47SD大型運輸直升機，載運特戰及工兵官兵，攜帶生命探測器等搜救裝備，支援花蓮救災。此外，軍方也增派AAV-7兩棲突擊車、重型工兵機具、照明車組，並且開設野戰沐浴站，讓官兵與災民都能享有熱水盥洗。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流意外後，為把握黃金七十二小時救難時效，軍方昨日出動CH-47SD大型運輸直升機，載運廿多名特戰搜救兵力及五三工兵群官兵，攜帶生命探測器等搜救裝備，直接由北部飛往花蓮，直升機在光復鄉大農大富森林園區降落，官兵隨即卸下大批搜救裝備及器材，投入救災任務。

國防部今年國慶規畫由CH-47CD運輸直升機吊掛巨幅國旗，由UH-60M黑鷹直升機護航飛越總統府前，原定昨清晨執行航線空勘任務，並進駐松山機場。不過周三臨時宣布取消，各型直升機機整備待命增援花蓮。

軍方已在光復地區成立救災前進指揮所，由陸軍副司令張台松中將進駐指揮各支援部隊全力協助救災，並調動北部、南部各部隊跨區支援當地，海軍陸戰隊也再增援四輛AAV-7兩棲突擊車，協助道路中斷重災區的物資運送、民眾後送等任務。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮

延伸閱讀

花蓮洪災14具遺體全數相驗完成 仍有2具身分待確認

加速花蓮善後 國軍2000官兵待命投入救災

評花蓮洪災…國民黨主席候選人蔡志弘：監院是否應究責經濟部、農業部

TPBL／心繫老家花蓮 高錦瑋「認清自己」要再進化

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。消息一出，許多民眾自發前往救災...

九十歲老婦人罹難 女兒「用雨水洗淨媽媽」

花蓮光復鄉死傷慘烈，有八旬婦人原已撤離，卻又返家遇上死劫，百歲人瑞也遭淹死，還有災民用雨水清洗母親滿是汙泥的遺體；有災民...

藍委轟綠委洪災對話「冷血」 白營質疑查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖，要求政院釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息，引發爭議。民眾黨立院...

家和人都沒了 光復鄉災民淚問總統能補助多久

花蓮光復鄉重建之路迢迢，許多災民流離失所，有災民痛哭「什麼都沒了，活著有什麼用？」還有人徒手挖出母親遺體，開車載遺體四處...

光復鄉住戶：不是不走 是沒被通知到

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決死傷慘重，鄉民質疑政府通知緊急避難不夠確實，很多人不看簡訊，也沒接獲任何示警警報，老人家重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。