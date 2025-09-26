聽新聞
0:00 / 0:00
農業部：馬太鞍溪堰塞湖仍維持紅色警戒
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，閣揆卓榮泰昨日要求農業部，在確認馬太鞍堰塞湖的壩體安全無虞後，才可解除紅色警戒。卓揆同時要求農業部召集經濟部等部會，針對現存堰塞湖的處理，成立跨部會專案小組，提出安全分析及解決方案。農業部林保署不排除沿溪床開闢一條通往堰塞湖的便道清運土石。
根據林保署航遙測分署航拍結果顯示，昨上午水位一○二六公尺，和前天比水位降低一一三公尺，湖面面積十六公頃，蓄水量一一○○萬噸。壩體溢流下切九十五公尺，殘餘壩高為一○五公尺，仍相當於卅五層樓的高度。
農業部林保署長林華慶指出，目前壩體及周圍地質仍然不穩定，雖然蓄水量減少，但由於集水區上游持續降雨沖刷壩體，會有局部水量流出，堰塞湖仍維持紅色警戒，提醒民眾千萬不要靠近河道。
林華慶說，現階段土方比原本的還要減少，中長期的做法可沿溪床開闢一條便道抵達堰塞湖，清運周邊的土石，只不過開闢便道的工程預估至少三個月，且汛期期間也無法動工；但若壩體本身無風險，則可在中上游的地方做梳子壩，不要讓土沙在同一時間很快速的降下來。他指出有好幾個選項，會盡快與專家群討論決定。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言