聽新聞
0:00 / 0:00

農業部：馬太鞍溪堰塞湖仍維持紅色警戒

聯合報／ 記者李人岳李柏澔王燕華／連線報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，閣揆卓榮泰昨日要求農業部，在確認馬太鞍堰塞湖的壩體安全無虞後，才可解除紅色警戒。卓揆同時要求農業部召集經濟部等部會，針對現存堰塞湖的處理，成立跨部會專案小組，提出安全分析及解決方案。農業部林保署不排除沿溪床開闢一條通往堰塞湖的便道清運土石。

根據林保署航遙測分署航拍結果顯示，昨上午水位一○二六公尺，和前天比水位降低一一三公尺，湖面面積十六公頃，蓄水量一一○○萬噸。壩體溢流下切九十五公尺，殘餘壩高為一○五公尺，仍相當於卅五層樓的高度。

農業部林保署長林華慶指出，目前壩體及周圍地質仍然不穩定，雖然蓄水量減少，但由於集水區上游持續降雨沖刷壩體，會有局部水量流出，堰塞湖仍維持紅色警戒，提醒民眾千萬不要靠近河道。

林華慶說，現階段土方比原本的還要減少，中長期的做法可沿溪床開闢一條便道抵達堰塞湖，清運周邊的土石，只不過開闢便道的工程預估至少三個月，且汛期期間也無法動工；但若壩體本身無風險，則可在中上游的地方做梳子壩，不要讓土沙在同一時間很快速的降下來。他指出有好幾個選項，會盡快與專家群討論決定。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

評花蓮洪災…國民黨主席候選人蔡志弘：監院是否應究責經濟部、農業部

「盼為親人伸張正義」堰塞湖溢流釀災 罹難者家屬醞釀成立自救會

花蓮堰塞湖溢流釀災 慈濟評估清掃區設小型醫療站

影／花蓮堰塞湖溢流釀災 台南特搜隊馳抵災區救援

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。消息一出，許多民眾自發前往救災...

九十歲老婦人罹難 女兒「用雨水洗淨媽媽」

花蓮光復鄉死傷慘烈，有八旬婦人原已撤離，卻又返家遇上死劫，百歲人瑞也遭淹死，還有災民用雨水清洗母親滿是汙泥的遺體；有災民...

藍委轟綠委洪災對話「冷血」 白營質疑查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖，要求政院釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息，引發爭議。民眾黨立院...

家和人都沒了 光復鄉災民淚問總統能補助多久

花蓮光復鄉重建之路迢迢，許多災民流離失所，有災民痛哭「什麼都沒了，活著有什麼用？」還有人徒手挖出母親遺體，開車載遺體四處...

光復鄉住戶：不是不走 是沒被通知到

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決死傷慘重，鄉民質疑政府通知緊急避難不夠確實，很多人不看簡訊，也沒接獲任何示警警報，老人家重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。