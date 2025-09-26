農業部：馬太鞍溪堰塞湖仍維持紅色警戒

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉慘重災情，閣揆卓榮泰昨日要求農業部，在確認馬太鞍堰塞湖的壩體安全無虞後，才可解除紅色警戒。卓揆同時要求農業部召集經濟部等部會，針對現存堰塞湖的處理，成立跨部會專案小組，提出安全分析及解決方案。農業部林保署不排除沿溪床開闢一條通往堰塞湖的便道清運土石。

根據林保署航遙測分署航拍結果顯示，昨上午水位一○二六公尺，和前天比水位降低一一三公尺，湖面面積十六公頃，蓄水量一一○○萬噸。壩體溢流下切九十五公尺，殘餘壩高為一○五公尺，仍相當於卅五層樓的高度。

農業部林保署長林華慶指出，目前壩體及周圍地質仍然不穩定，雖然蓄水量減少，但由於集水區上游持續降雨沖刷壩體，會有局部水量流出，堰塞湖仍維持紅色警戒，提醒民眾千萬不要靠近河道。

林華慶說，現階段土方比原本的還要減少，中長期的做法可沿溪床開闢一條便道抵達堰塞湖，清運周邊的土石，只不過開闢便道的工程預估至少三個月，且汛期期間也無法動工；但若壩體本身無風險，則可在中上游的地方做梳子壩，不要讓土沙在同一時間很快速的降下來。他指出有好幾個選項，會盡快與專家群討論決定。

