光復鄉住戶：不是不走 是沒被通知到

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決死傷慘重，鄉民質疑政府通知緊急避難不夠確實，很多人不看簡訊，也沒接獲任何示警警報，老人家重聽也聽不見廣播，現場也無人指引逃生，才釀如此重大悲劇，許多長者未撤離，在一樓活活窒息而死。

「經過這次血淋淋的教訓，未來防災真的要做最壞打算。」一名在地民代紅著眼眶說，這次事件從政府到人民都輕忽大自然的威力，才付出慘重代價，「很多沒有行動能力的長輩死在一樓或平房，他們不是最該被強制撤離的嗎？」

花蓮縣長徐榛蔚連日來在慰問罹難者家屬時，有人怒批廣播音量過小，許多居民年長，根本聽不清楚內容，他們大喊「沒有！都沒有通知！」氣氛緊張。

「請大家不要再罵我們了。」災情慘重的佛祖街王姓住戶落淚說，當時他的手機沒有任何警報、簡訊提醒，「我們不是不走，是沒被通知到，不然一定會先離開的」。

受災居民邱姓女子說，這次災情嚴重，除了水勢來得太快，更在於官方發布的警戒訊息根本讓民眾摸不著頭緒，「誰懂什麼黃色、紅色警報？」應該要直接一點，叫大家快跑避難。

光復鄉長林清水說，堰塞湖溢流前，鄉公所每天廣播二次示警，中央單位也發送四波細胞簡訊，由於相關單位研判水位約一公尺，大多人選擇到家中二、三樓垂直避難，沒想到大水來得快又急，許多地方水淹得比預期高很多，有許多長者因沒有手機，或因聽力衰退未聽見廣播，錯失逃生時機。

學者則表示，根據ＳＯＰ，針對獨居老人、行動不便者等高風險對象，理論上應執行「事前撤離」，一般民眾才採「垂直避難」，往樓上撤離。

縣府也澄清，災前縣府與光復鄉公所均依中央指示執行撤離，絕無延誤。至於民眾認為通知不足，縣府將全面檢討。

商品推薦