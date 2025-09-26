聽新聞
家和人都沒了 光復鄉災民淚問總統能補助多久

聯合報／ 記者王燕華張策翁至成杜建重王思慧／花蓮報導
賴清德總統昨天到花蓮光復鄉馬太鞍教會探視災民，允諾由中央支應入住旅館費用，呂姓災民擔心補助難以支撐到重建家園，悲從中來。記者季相儒／攝影
花蓮光復鄉重建之路迢迢，許多災民流離失所，有災民痛哭「什麼都沒了，活著有什麼用？」還有人徒手挖出母親遺體，開車載遺體四處找收容所卻碰壁。賴清德總統昨宣布災民入住旅館錢由中央付，有災民淚問能補助多久？盼政府建組合屋安置災民。

搶災昨進入第三天，救難人員試圖找出失聯者，但厚重泥漿覆蓋家家戶戶，上午開挖死傷最慘重佛祖街，部分區域沙石掩埋近一層樓，但一挖就因水位過高溢流，怪手施工到一半只能作罷。到了下午四時許水流再度轉大，水勢一路往成功街、佛祖街湧去，有民眾不顧危險，想返家查看，卻遭大水困住，幸好國軍趕往救出。

許多災民失去家園，賴清德總統昨到馬太鞍教會慰問災民，他當場表示，如果住在這裡的父老鄉親，這邊生活不方便，可以去找民宿、旅館住在那裡，錢由中央來付。

「總統我有問題。」呂姓受災戶舉手發問，但幕僚人員立即上前關切，未能說上話。她事後痛哭失聲說「家根本就沒有辦法住了」，她其實是想問總統，旅宿中央會付錢，是不是暫時性的？是一個月嗎？還是一年？她邊擦眼淚邊說，這幾天全家都睡在教會椅子上，希望政府建組合屋安置災民。

中正路上的陳家肉圓店內遭洪水灌入，設備大量損壞，車子也被沖走，老闆娘還在繳房貸、車貸，不知何時能復業營生。她哭訴，好不容易才賺些錢買地蓋了房子，大水一來，什麼都沒有了。她激動地說，親友都說「只要人活著就好」，如果當初人走了，現在根本都不用去管滿目瘡痍的家園，就是因為人活著，才會還要處理這些事。

吳姓災民說，母親在家被洪水吞沒後罹難，遺體是哥哥親手從泥水中挖出來，哥哥只能開車載著母親遺體，卻被光復鄉公所拒收，已經承受至親離世的巨大打擊，卻還要背負四處碰壁的無助感，「已經失去媽媽了，還要自己到處問，這是什麼道理？」

光復鄉長林清水說，沒有拒收，只要搶救出來都會直接送往瑞穗生命紀念園區，若民眾自行挖出只要通報消防或民政單位，也都會協助送去瑞穗，縣府也在準備靈堂。

花蓮光復鄉中正路上的陳家肉圓被大水沖毀，老闆娘哭訴，「數十年的心血全都沒了，以後怎麼過日子？」記者杜建重／攝影
花蓮光復鄉中正路上的陳家肉圓被大水沖毀，老闆娘哭訴，「數十年的心血全都沒了，以後怎麼過日子？」記者杜建重／攝影

花蓮洪災眼見家園遭毀…希望義工團煮熱食送便當 災民紅眼眶：好暖心

馬太鞍堰塞湖溢流毀家園…光復災民住教會 洗澡缺水成難題

家園遇洪水…花蓮災民冒險返家遭大水夾困 鄰居急呼叫國軍成功救援

影／賴總統勘災允諾災民旅宿費「全由中央付」 居民淚問：能住多久？

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。消息一出，許多民眾自發前往救災...

九十歲老婦人罹難 女兒「用雨水洗淨媽媽」

花蓮光復鄉死傷慘烈，有八旬婦人原已撤離，卻又返家遇上死劫，百歲人瑞也遭淹死，還有災民用雨水清洗母親滿是汙泥的遺體；有災民...

藍委轟綠委洪災對話「冷血」 白營質疑查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖，要求政院釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息，引發爭議。民眾黨立院...

光復鄉住戶：不是不走 是沒被通知到

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決死傷慘重，鄉民質疑政府通知緊急避難不夠確實，很多人不看簡訊，也沒接獲任何示警警報，老人家重...

