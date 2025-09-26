九十歲老婦人罹難 女兒「用雨水洗淨媽媽」

花蓮光復鄉死傷慘烈，有八旬婦人原已撤離，卻又返家遇上死劫，百歲人瑞也遭淹死，還有災民用雨水清洗母親滿是汙泥的遺體；有災民前天母親身亡，昨得知胞姊也罹難，滿是自責地淚訴「活下來更痛，為什麼不是我陪她們走？」

最年長死者 是百歲人瑞

檢警持續在瑞穗生命紀念園區相驗光復鄉死者，兩天來已驗十四具遺體，最年輕五十五歲，最年長的是家住中正路的百歲人瑞盧姓老翁，地方感嘆「沒死於病痛，卻死於災害」。

盧的曾孫哽咽說，以往淹水都是淹到膝蓋以下，原以為「阿祖」在屋內比較安全，但這次才察覺不對，要去救阿祖已來不及，從監視器看到最後是他浮在水上，後面都沒有畫面，「當下馬上瘋狂打一一九、一一○，但水太大沒辦法救」。

他說，很慶幸當時門被關起來，遺體才沒有被沖出去屋外，但存活下來的阿嬤不斷自責沒有救出阿祖，「阿祖是高壽，大家都很不希望阿祖這麼淒慘地走」。

九十歲張姓老婦不幸罹難，女兒淚訴，洪水湧入時，想到要去隔壁看母親，卻發現水勢瞬間已到胸口過不去；直到晚上七時許水勢稍退，她和丈夫、孩子游到母親家，開門卻見到母親的遺體，家人合力將她移到安全地方，避免遺體被洪水沖走。

「因為沒水，只能用雨水幫媽媽清乾淨，再放到床上蓋好被子。」她不斷拭淚說，母親今年三月才剛過九十大壽，慶幸至少找得到她，有人至今還找不到親人。她含淚祈求，母親在最後一刻不要承受太多恐懼與驚慌，也希望政府能記取教訓，別讓下個家庭承受同樣悲劇。

救不了媽媽 兒屋頂痛哭

住在佛祖街劉姓男子前天透露，在洪水襲擊時，八十四歲母親鬆開他的手，是不想讓他也一起被淹死，但昨又得知住在隔壁的胞姊也不幸罹難，又再痛哭失聲。

「為什麼我沒有更快帶她們走？我在屋頂上一度想和媽媽一起走。」劉男說，當時他無能為力，只能在屋頂跪著痛哭，他始終無法原諒自己，他想到母親刻意放手的這分遺憾，已壓得他喘不過氣，連平常互相照應、年僅五十多歲的姊姊也走了，「早上還說說笑笑，現在人和家就都沒了」。

在佛祖街獨居的八十五歲黃姓老婦原本已撤離，被女婿接到中華路住處，但又返回住處被洪水淹死，被發現緊抱神明桌坐在地上。黃婦女婿哀傷地說，老人家當時說想回住處看一下，在別處睡覺她不習慣，只好把她載回住處，但洪水又來，想要趕回去救援已來不及。

