聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洪災14人仍失聯！淤泥阻擋救援 災民徒手挖屍

聯合報／ 記者王燕華王思慧翁至成張策戴永華李承穎王長鼎／連線報導
花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成十四死，最為嚴重的佛祖街一帶有不少民宅都泡在黑泥中。記者劉學聖／攝影
花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患造成十四死，最為嚴重的佛祖街一帶有不少民宅都泡在黑泥中。記者劉學聖／攝影

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪患已十四死八十六傷，昨再尋獲兩具遺體，失聯則降至十四人，黃金七十二小時救援期今將屆，各界評估失聯者恐凶多吉少。賴清德總統昨到花蓮勘災時說，「現在全台都是花蓮人」，跟花蓮人站在一起，但花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁昨都未出席，引發議論。

昨尋獲的兩具遺體，包括前天獲救的六歲女童「小沂」姑婆，另一人身分待確認，都尚未報驗。前進協調所昨晚決定已報驗才視為死亡，死亡人數「校正回歸」為十四人。

救難人員昨以救生艇挺進災情最嚴重的佛祖街47巷，每一步都會陷入軟爛黑泥中。記者劉學聖／攝影
救難人員昨以救生艇挺進災情最嚴重的佛祖街47巷，每一步都會陷入軟爛黑泥中。記者劉學聖／攝影

光復鄉今天進入停班停課第三天，下午四時黃金七十二小時將屆，四百名救難人員昨與時間賽跑，帶著搜救犬及各式裝備，一步步踏過厚重黏膩的淤泥及積水，或坐上怪手抓斗，挺進失聯地點逐戶搜索。

洪水退去的光復市區街道，留下大量泥沙，有的厚達八十公分，有災民徒手挖屍、被迫以雨水洗家人遺體，還有人只能眼睜睜地看見親人遺體卻無法靠近，種種慘況外人難以想像。

「淤泥和積水是這次救援最大的挑戰。」花蓮縣消防局長吳兆遠說，很多失聯地點因此無法進入，家戶布滿泥沙，不破門無法確認屋內狀況，讓這次救援格外困難。救難人員輪班廿四小時全力救援，主要搜救熱區仍在水患最嚴重的佛祖街一帶。

有民眾不顧危險返家，遭水流夾困。記者季相儒／攝影
有民眾不顧危險返家，遭水流夾困。記者季相儒／攝影

賴總統：現在全台都是花蓮人

賴總統昨赴花蓮視察災情，在國軍前進指揮所關心災害及災後處置情形時，花蓮縣府竟無一人到場，賴總統聽取各單位報告後，開口就先問了幾次「縣府有來嗎」？並指示要跟徐榛蔚通電話，了解縣府需求。

稍後兩人通話，賴總統承諾中央一定大力支持，跟花蓮縣府站在一起，失聯者正等待救援，分秒必爭。

賴總統掛斷電話後表示，縣政府也有指揮救災會議，所以徐榛蔚無法出席。賴還說，一方有事、八方來援，「災害雖然發生在花蓮，現在全台都是花蓮人」，跟花蓮人站在一起。

國軍昨出動CH-47運輸直升機與特戰人員搶救。記者劉學聖／攝影
國軍昨出動CH-47運輸直升機與特戰人員搶救。記者劉學聖／攝影

徐榛蔚盼在光復鄉開設募款帳戶，也請中央盡速協助修復橋梁，賴總統答應由花蓮自行募款，慰問災民時也承諾，馬太鞍溪橋斷裂，相關復建共廿四億元，中央會全額來做。

先前南部風災，賴總統不讓國軍進入私人財產範圍協助重建惹議。這次他以「情況特殊」為由，授權顧立雄與指揮官可讓國軍進屋協助，但為了避免紛爭，須與地方取得共識後進行。

前天行政院長卓榮泰和傅崐萁才槓上，昨徐榛蔚又以開會為由未陪賴總統視察。花蓮縣府表示，徐當時指揮救災工作，剛好時間重疊，晚間縣府補充，未收到府方通知。

堰塞湖 馬太鞍溪 國軍 花蓮

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德記得張善政嗎？黨政救災別啃血饅頭

賴總統赴花蓮視察問「縣府有來嗎？」 徐榛蔚指揮救災行程撞期未與會

賴總統視察花蓮災區 與徐榛蔚通話多次提「妳加油喔」、要縣府動起來

要求殺傷力消息截圖外流後退群 王定宇：傅崐萁不做事罵人轉移焦點

相關新聞

獨／花蓮堰塞湖溢流 6歲女童奇蹟生還…感謝屏東特搜「要把阿公救出來」

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局馳援昨在光復鄉佛祖街一處幾近滅頂鐵皮屋內，救出受困近2天6歲女童小...

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

花蓮縣光復鄉日前遭遇重大災害，馬太鞍溪堰塞湖近日因暴雨溢流導致潰堤，造成當地居民生活與交通嚴重受影響。消息一出，許多民眾自發前往救災...

九十歲老婦人罹難 女兒「用雨水洗淨媽媽」

花蓮光復鄉死傷慘烈，有八旬婦人原已撤離，卻又返家遇上死劫，百歲人瑞也遭淹死，還有災民用雨水清洗母親滿是汙泥的遺體；有災民...

藍委轟綠委洪災對話「冷血」 白營質疑查人民資料

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，民進黨立院黨團內部群組流出截圖，要求政院釋出花蓮縣政府疏散不力的殺傷力消息，引發爭議。民眾黨立院...

家和人都沒了 光復鄉災民淚問總統能補助多久

花蓮光復鄉重建之路迢迢，許多災民流離失所，有災民痛哭「什麼都沒了，活著有什麼用？」還有人徒手挖出母親遺體，開車載遺體四處...

光復鄉住戶：不是不走 是沒被通知到

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決死傷慘重，鄉民質疑政府通知緊急避難不夠確實，很多人不看簡訊，也沒接獲任何示警警報，老人家重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。